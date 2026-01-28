光復鄉重災誰負責？國民黨議員護駕徐榛蔚 赴北檢告中央

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉一帶嚴重洪災，釀19死慘劇，事後究責又扯上光復鄉、花蓮縣政府與中央之間的糾紛。(資料照，記者羅沛德攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕媒體報導花蓮縣光復鄉長林清水疑在風災撤離時謊報已完成疏散釀災，出庭時反咬指揮官、縣長徐榛蔚，花蓮縣政府昨天中午立刻發送千字文澄清，要求檢調也要究責中央，國民黨花蓮縣議會黨團今立即奔赴台北地檢署告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫涉嫌廢弛職務。

花蓮縣議會國民黨黨團召集人吳建志等今天專程北上台北地檢署，黨團指控，依土石崩塌及水災疏散避難作業要點，須由「中央七部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線，及收容整備計畫，中央政府卻遲至114年10月18日才完成疏散計畫，所以災前完全沒有任何8600人的疏散計畫，撤離人數一天之內從690人爆增11倍變8600人，內政部及農業部評估反覆，災前2日內突增逾11倍，地方政府無所適從，也指控農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘的黃金避難時間。

黨團強調，馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調兩開口堤之風險，經濟部視而不見未補強，馬太鞍溪為中央主管河川，然長達9年未見中央主動疏濬紀錄。

黨團認為，行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。

