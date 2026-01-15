光復鄉長林清水涉浮報撤離人數 檢方聲押禁見

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災，認為光復鄉長林清水浮報撤離人數統計表，導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪，檢方複訊後聲押禁見；公所3名員工分別交保、電子監控。

馬太鞍溪堰塞湖民國114年9月23日溢流，造成花蓮光復鄉災情嚴重，共19人死亡、5人失蹤，為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，花蓮地檢署第一時間指派主任檢察官及檢察官組成專案小組，指揮警調偵辦。

經專案小組蒐證及多方調卷研析，認為林清水、光復鄉公所張姓秘書、民政課王姓課長及曾姓約用人員等災後防救業務人員，未落實撤離工作。

檢方調查，農業部林業保育署花蓮分署於9月21日上午11時發布黃色警戒（預防性撤離）、22日上午7時發布紅色警戒（強制撤離），林清水等4人竟未依災防法規定積極疏散撤離，並於撤離人數統計表浮報登載不實撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，23日堰塞湖壩頂溢流時，因民眾未預先撤離，導致嚴重災情。

花蓮地檢署昨天指揮檢調前往光復鄉公所等8處搜索，查扣證物，帶回林清水等4人到案釐清案情，經檢察官複訊後，認為4人涉犯公務員登載不實公文書及過失致死等罪。

檢方認為，林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，當庭逮捕並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

其餘被告3人無羈押必要，訊後諭知張姓秘書及王姓課長分別以新台幣20萬及15萬元交保，電子監控、限制住居、出境及出海；曾姓約用人員限制住居、出境及出海。

花蓮地檢署表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流災情涉及其他相關事項，將持續深入調查，還原事實真相。（編輯：李亨山）1150115