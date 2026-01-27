社會中心／趙永博、馬聖傑、黃柏榕 花蓮報導

去年九月，花蓮光復鄉〝馬太鞍溪〞溢流，造成19人死亡、5人失蹤，檢調追查，重大災難的背後，是一連串人禍！光復鄉長林清水，因為撤離報表造假，遭到收押，但他不斷喊冤，強調不能單方面被究責，公所只是配合縣政府，緊咬縣長徐臻蔚！而檢方提出的四大缺失，也指向縣府監督不周，未來恐怕會向上究責。

光復鄉長林清水vs.記者（01.15）：「鄉長對於檢調的指控，有沒有什麼話要說。」

堰塞湖溢流，造成19人死亡、5人失蹤的悲劇，原本以為的天災背後，卻涉及一連串的人禍！檢調追查，被視為罪魁禍首之一的光復鄉長林清水，因撤離報表全造假，遭到收押，但他不斷喊冤，緊咬縣長徐榛蔚。偵訊時，林清水說災害發生時，地方指揮官是縣長徐榛蔚，光復鄉公所僅配合縣府，他已盡力而為，不能單方面究責他。林清水把責任撇得一乾二淨，打悲情牌，說服法官不要羈押他，強調一輩子都在地方服務，不會罔顧鄉親安全。





光復鄉長遭押「反咬徐臻蔚」 打悲情牌喊：不能單方面被究責

光復鄉長遭押「反咬徐臻蔚」 打悲情牌喊：不能單方面被究責。（圖／民視新聞）





花蓮縣議員蔡依靜（無）：「因為既然前面這些撤離的部分，沒有把它做好的話，那你現在應該是要，趕快的不要再讓這樣的事情再發生。」

包含鄉長林清水防災意識不足，一開始向中央宣稱，依照指示疏散8千人，實際上只疏散8百人，再來就是其他鄉村，沒有依照大馬村的SOP執行疏散，警界最高點時，林清水沒調度警消、軍方，反倒跑去吃羊肉爐，公所浮報撤離完成，實際上居民對紅色警戒毫不知情，而縣府早就接獲中央提醒，光復鄉需要撤離的人數，卻被虛假回報誤導延誤時機。





光復鄉長遭押「反咬徐臻蔚」 打悲情牌喊：不能單方面被究責

光復鄉長遭押「反咬徐臻蔚」 打悲情牌喊：不能單方面被究責。（圖／民視新聞）





花蓮縣府新聞科長李冠霆：「花蓮縣府也在此特別重申，所有的防災作為，皆依照災害防救法相關程序辦理。」

罹難者家屬組成自救會，控告縣長徐榛蔚怠忽職守，洪災來臨前還出訪韓國，樁樁件件，都指向花蓮縣府監督不周，責任歸屬層級恐怕持續向上，檢調持續偵辦。

