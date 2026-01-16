光復鄉長遭羈押禁見 基層公務員嘆：撤離半個鄉…非公所能負擔

花蓮光復鄉長林清水今晚遭法院裁定羈押禁見，由囚車送往看守所。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉長林清水被控洪災前撤離不確實還浮報人數，昨遭羈押禁見。一名熟悉撤離作業的基層公務員認為，光復鄉公所確實有輕忽，但一下子幾乎撤掉半個鄉，並非公所人力可負擔，可能時間太短來不及全撤，又想把數字「兜攏」，才會出狀況。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水昨晚遭法院裁定羈押禁見。

林清水昨遭羈押禁見，光復鄉多個村長都不願表示意見。一名外鄉鎮前任村幹事表示，依照以往颱風大雨來臨前撤離土石流潛勢區保全戶經驗，鄉公所等縣府下令後，再告知村長、村幹事，會同警察，先廣播再依照公所提供的名冊，逐戶訪查勸離，再由村幹事回報撤離人數。

另外一個鄉鎮主管級公務員以他的鄉鎮執行撤離為例，會先分組，配合里長挨家挨戶撤離，若要到收容中心直接派車載送，若選擇依親，也會要求當面簽切結，遇到家裡沒人就在門首貼公告，提醒依親或到收容中心等，每個保全戶撤離過程都會拍照，直接上傳到應變中心群組，確保落實撤離工作也避免發生紛爭。

他認為，能夠落實執行是因為土石流保全戶人數少，且都有既有資料，相較之下，光復鄉公所雖在撤離時確實有輕忽之處，但撤離人數短時間從600人暴增到8000人，幾乎要撤掉半個鄉，以鄉鎮公所人力根本無法負擔。

他分析，撤離需要規畫收容中心、交通接送等，若還有重癱、行動不便者，要送去哪裡都要考量，這些都不是1、2天就可以生出來，就算以他服務的單位，沒有半個月以上準備也是做不到，這次林鄉長被押，「感覺有政治味」。

另外一名鄉鎮公所公務員表示，會浮報撤離人數可能是短時間內來不及完成，又想把數字「兜攏」才會出狀況，尤其這次又新創「垂直避難」，讓撤離更加複雜。一般來說，撤離主要是祕書與相關課室、承辦單位在處理，為何鄉長責任最重遭羈押，他也感到納悶。

也是光復人的議長張峻在臉書發文為林清水不捨。他說，災前到災後，看到的是縣政府一路把責任往中央推、往基層推，衷心希望檢調單位能夠徹底查明真相，不是只查基層，而是把整個體系、整條責任鏈，一併釐清。

縣府回應，光復洪災是史無前例的災害，各級政府依災害防救法分工進行救援工作，本案已進入司法偵辦階段，尊重司法機關的調查。

