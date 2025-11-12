光復鄉「紅色警戒未解除」卻正常上班課 徐榛蔚臉書被灌爆：搞笑嗎

政治中心／林昀萱報導

光復鄉紅色警戒未解除仍要上班上課，民眾湧入花蓮縣長徐榛蔚臉書表達不滿。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

鳳凰颱風襲台，花蓮縣長徐榛蔚12日晚間8時半宣布，今（13）日除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村放颱風假外，其餘正常上班上課。不過光復鄉紅色警戒尚未解除，許多人都撤離卻要正常上班上課，消息一出讓居民忍不住湧入徐榛蔚臉書貼文質問。

花蓮縣13日停班停課消息發布後，縣議員胡仁順在臉書喊話徐榛蔚：「縣長可以大天使下凡一下嗎？」他指出光復鄉要上班上課但紅色警戒還沒解除，意思就是仍在撤離中，鄉親仍住收容所、依親等不能回家，且主要道路台九線持續中斷。胡仁順怒問：「學校作為收容所，都是撤離的民眾要怎麼上課？只給一個晚上時間，依親的大家要在危險的道路上拼命回光復上班上課？有一說是明早七點要解除紅色警戒？然後大家要趕回家換衣服拿東西後到校到班？警戒要求與範圍、上班上課完全脫鉤。不是晚了警戒發佈一個小時才在早上八點宣布不用上班上課，就是要上班課但還在撤離中。徐榛蔚縣長，不要鬧了，人民真的做不到！」

廣告 廣告

花蓮在地人也湧入徐榛蔚臉書表達不滿：「請問縣長，光復鄉這兩天一級警戒，鄉民撤離到外地依親的，沒有火車可以搭，明天要怎麼回去上班？」「搞笑嗎？還沒解除紅色警戒就要上班上課，然後私自開車走動就罰款，腦子思考一下再來公布事情」、「紅色警戒都還沒解除就說明天要正常上班上課，腦子到底是進水還是進風？」「縣長，請問光復人是可以回家了嗎？阿回家了被開罰是可以報你的名字免罰嗎？可以不要一國兩制嗎？明天上班上課193要塞多久？」「恢復上班上課但沒有解除紅色警戒，神奇的縣府決策」、「星期一你們一直等到中央紅色警戒宣布了，你們才宣布要停班停課，還對媒體說要等中央發布紅色警戒才可以停班停課。現在更厲害，中央紅色警戒還沒有解除，你們縣府倒是先說光復要上班上課了，居民此時此刻還在收容所唷！到時候又要甩鍋中央警戒解除太慢嗎？」「姐，順序順序～」

更多三立新聞網報導

拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央

遊美出軌另一對／掩護粿粿回力鏢 簡廷芮、王品澔私情曝全因人妻大嘴巴

愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家

斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣

