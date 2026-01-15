光復鄉19死災情追責！鄉長林清水被控浮報災前數據 涉過失致死罪法院羈押

光復鄉長林清水14日深夜移送花蓮地檢署複訊，稍後遭裁定羈押禁見。（圖／報系資料照）

花蓮縣光復鄉去（2025）年9月爆發馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，造成19人死亡、5人失聯。事隔近四個月，檢調偵辦責任歸屬持續推進。花蓮地檢署於2026年1月14日展開搜索行動，鎖定鄉長林清水與多位鄉公所官員調查災前應變是否失職。林清水因疑涉延誤撤離、虛報撤離人數，且有串證之虞，經法院裁定羈押禁見。

《ETtoday新聞雲》報導，檢方依現行《刑法》第216條與213條認定，林清水等人涉犯行使公務員登載不實罪，另因防災怠惰釀死傷，亦涉過失致死（第276條）等罪嫌。林清水本人則被認為涉案情節重大，且有可能影響證人或共犯供述，遭檢方當庭聲押，花蓮地方法院稍早裁准羈押禁見。

廣告 廣告

此次被帶回偵訊的除林清水外，尚包含鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬及一名前承辦人曾姓女子。花檢複訊後，曾女獲請回，張源寶與王詠濬分別以20萬元與15萬元交保，皆受限制出境與出海命令。全案由花檢主導，並動員法務部調查局東部機動工作站、花蓮調查站及多個警力單位同步執行搜索與蒐證作業。

調查指出，災害發生前，中央單位已兩度發布預警，先是2025年9月21日發出黃色警戒，翌日更升級為紅色警戒，意即須強制疏散。但林清水與其所屬災害防救業務人員卻未積極執行撤離作業，亦未按規定動員必要資源與宣導機制，錯失黃金預警時機。更嚴重的是，在向上呈報撤離狀況時，相關人員被指浮報人數，導致上級誤判實際避難進度。

9月23日下午2時50分，馬太鞍溪壩頂溢流引發泥沙暴流，迅速衝擊下游社區。因大多數居民未獲有效撤離通知，最終釀成19死5失聯的慘劇。檢方指出，若前期預警系統與撤離執行同步啟動，此次傷亡或可避免。檢方強調，後續將持續釐清行政延誤與數據造假是否直接促成災難擴大，並追究相關人員刑事與行政責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

劉書宏全家福暗藏玄機！女伴親密獻花劉媽媽 他貼圖護愛：給我們空間