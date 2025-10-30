光復重建座談會僅邀部分人！媒體人曝傅崐萁目的！

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(29日)將在東京與日本防衛大臣小泉進次郎(Shinjiro Koizumi)舉行會談。日本正致力於增強防衛態勢，並強化與美國數十年的同盟關係。 在這場會談的前一天，日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)才剛告訴來訪的美國總統川普(Donald Trump)，她決心強化日本的防衛力，並表達她希望實現美日同盟的「新黃金時代」。 日本已是美軍在海外的最大集中地，包括一艘航空母艦、一支陸戰隊遠征軍、以及數十架戰機。 高市在上週的政策演說中指出，日本政府計劃在截至2026年3月的現行財政年度，將日本國防支出在國內生產毛額(GDP)的佔比，從目前的大約1.8%提高到2%。 這將比原本的計畫提前2年，但仍低於北大西洋公約組織(NATO)新的國防投資佔比5%承諾。 由於中國軍事擴張、以及北韓飛彈與核子計畫等區域的不穩定因素，東京認為，日本週遭的安全環境正處於二戰結束以來的最嚴峻時期。 小泉進次郎是日本前首相小泉純一郎(Junichiro Koizumi)之子，他參選了本月舉行的執政自民黨(LDP)總裁選舉，但敗給了後來成為日本首位女首相的

中央廣播電台 ・ 1 天前