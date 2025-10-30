光復重建座談會僅邀部分人！媒體人曝傅崐萁目的！
論壇中心/綜合報導
國民黨立委傅崐萁今下午舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀請部分地方鄉民代表及災民，許多災民都不知情，到了現場卻被擋在門外，身為此次洪災受災戶之一議長張峻也沒受邀請，率領災民進入會場，直衝上前怒踹傅崐萁桌，現場會面極度火爆。
資深媒體人林育卉在《頭家來開講》節目中指出，中央已經有設立特別條例給之前丹娜絲颱風的受災戶，從這裡面撥款就好了，不用在為了馬太鞍特別立一個法，立法曠日廢時，林育卉點出重點，傅崐萁為什麼一定要推這個特別條例，就是因為傅崐萁和徐榛蔚想掌控這些錢，選擇性施恩花蓮縣民，出席這個會議的人都是傅欽點的，「你跟我友好，我就給你錢，以後要記得投給我」，這就是傅崐萁打的算盤，但是那些光復的災民呢，他們也都是傅崐萁的選民、花蓮的子民，傅崐萁為什麼要對這些災民差別待遇。
原文出處：頭家講(影)／光復重建座談會挑人！傅崐萁怕葉霸事件重演？
