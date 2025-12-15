光復重建預算竟是零 災民二度集結縣府抗議

生活中心／趙永博 花蓮報導

花蓮縣府至今，沒有編列明年度光復鄉災區重建總預算相關經費，災民不滿再度集結在縣府前拉白布條抗議，還出動重機具載土掩埋縣長徐榛蔚和立委鄭天財的照片，災民激動落淚，痛批哭訴縣府對的起10多條人命嗎？

抗議災民：「０預算是卸責。」光復鄉災民手持照片，陳情抗議，抗議縣長徐榛蔚、為何花蓮縣明年度總預算，沒編列相關的重建經費？抗議災民：「徐榛蔚，預算不到，廢土就倒。」就在花蓮縣府門口，大型機具倒土、掩埋徐榛蔚、立委鄭天財等人照片，表達中心不滿，上周四災民抗議過一次，但縣長沒出面，後續縣府又不甩，災民忍無可忍。抗議災民：「重編有違法嗎？不編才違法。」馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin：「5個人到現在都找不到，妳（縣長）都沒有道歉過耶，妳憑什麼不把我們當人看啊，我們都是人耶，明年度的預算，我們只看到妳的立場，是卸責，妳不承認。」

徐榛蔚出來面對！ 光復災民集結抗議沒編重建預算

災民不滿縣府作為，喊話「預算不到，廢土就倒」。（圖／民視新聞）





災民講到激動處，忍不住落淚，指控縣府不聞不問，把洪災責任都推給中央，重建之路遙遙無期。光復佛祖街居民陳小姐：「沒有地方可以住了，中繼屋蓋什麼樣子？我不知道，有溝通沒有共識，完全沒有共識。」台灣東社發言人陳財能：「115年度的預算0預算，發生災難，發生在花蓮市、吉安，在花蓮縣所有的鄉鎮，只要發生災難，沒有錢，就是沒有錢。」明年度花蓮縣府預算高達400多億，但災後重建一毛沒編。災民要求編列預算，公開災後資訊，包括重建專款、決策席次、執行責任三項訴求都不可退讓，縣府派出大批警力維持秩序，但仍不見任何官員出來面對。





花蓮縣府新聞科長李冠霆：「重建經費的部分，我們會依照相關的法律規定，來為鄉親爭取最大的權益，也請鄉親放心花蓮縣政府，會全力維護大家的權益。」口口聲聲說，會維護權益，卻不願直接對面災民。世紀洪災釀成多人死傷，大批災民無家可歸，相關預算卻沒編，災民真的很心寒。

