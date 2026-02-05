光復重災！花蓮藍營告國防部等4單位 律師怒：要加告鏟子超人來太晚？

政治中心／施郁韻報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉災情慘重。（圖／翻攝畫面）

去年9月23日，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉災情慘重，國民黨花蓮縣議會黨團日前到北檢告發內政部、農業部及經濟部首長涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪，4日又加碼告國防部、原民會、交通部及衛福部等4部會首長，引起眾人抨擊。對此，律師林智群直言無恥，「要不要加告鏟子超人來太晚啊？」

馬太鞍堰塞湖事件，釀成19人死亡、5人失聯，花蓮縣議會國民黨團主張，中央明知風險卻錯誤決策，改為垂直避難，「疏散計畫不存在，沒有計劃與指引，讓人民倉皇逃命。」花蓮縣議會國民黨團發言人、議員吳建志指出，告發目的只有3個，要真相、要責任及要給亡者與家屬交代。

數十萬噸淤泥淹沒光復鄉，全台「鏟子超人」湧入災區協助清理的自發性行動。（圖／資料照）

對此，林智群在臉書發文砲轟，「『害死人的』（花蓮縣執政黨）跑去告『來救災的』，到底要有多無恥才能做出這種事情？國防部當時布署一堆軍卡，要撤離民眾，等不到人欸！你們的縣長人在韓國，鄉長跑去吃羊肉爐欸！」大酸「要不要加告鏟子超人來太晚啊？」

網友看完後，紛紛留言砲轟「還有天理嗎？」、「果然這句『惡人先告狀』代表的就是人性」、「浪費司法資源，第一次看到做錯事害死人還可以這麼無恥」、「可以反告誣告了」。

