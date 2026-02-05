光復長照住民返家，花縣府守護不間斷，平安回家路

花蓮縣私立光復老人長期照顧中心因應馬太鞍溪堰塞湖於發布紅色警戒期間啟動預防性撤離作業，並將全體住民妥善安置至財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所。在縣府整體協調下，該中心住民在吉豐老人養護所於安置期間提供細緻周全的生活照顧、醫療支持及日常起居服務，讓長者即使暫時離開熟悉的環境，仍能在溫暖與安心的照護中穩定生活（見圖）。

安置期間，縣府社會處亦結合各界關懷力量，定期關心住民的身心狀況，並與安置機構保持密切聯繫，隨時掌握長者的生活適應與照護需求，確保服務不中斷、照顧不打折。同時，縣府亦持續關注原址環境安全與設施設備復原情形，為住民平安返家預作周延準備。

廣告 廣告

經評估確認該中心環境安全無虞後，縣府於115年1月31日啟動住民返住宿舍作業。本次返住行動由縣府統籌規劃，支援19輛復康巴士，並由機構自行委託7輛救護車投入接送，全程安排照護人員隨行，細心陪伴長者踏上回家的路，確保移動過程安全、舒適且安心。

在相關單位通力合作與守護下，42位住民皆已順利、安全返回光復老人長期照顧中心，返住作業圓滿完成。未來將持續精進緊急安置與返住機制，以更周全的準備與溫暖的行動，在各類突發狀況下持續守護縣內長者的生命安全與生活品質。