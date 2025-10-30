光復青年立院怒吼 花蓮重建條例31號三讀

花蓮光復青年（圖／TVBS資料畫面）

花蓮光復鄉Fataan部落青年集結北上至立法院，抗議花蓮重建條例沒有與他們充分溝通，並反對劃設特定區域的規定。 部落青年在立法院外繞行一圈，高聲表達他們的訴求，希望立法院內的立委能聽見他們的聲音。

花蓮光復青年（圖／TVBS資料畫面）

國民黨團在協商過程中提出修正，決定刪除劃設特定區域的條款，並將重建經費從200億提高至300億新台幣。 部落族人在花蓮馬太鞍透過視訊連線方式聲援抗議活動，表達對重建條例細節的不滿，特別是對條例第六條的批評。 馬太鞍溪流域跨部落青年小組的成員Namoh Nofu批評政府使用圈地方式處理災民安置問題。

廣告 廣告

傅崐萁（圖／TVBS資料畫面）

國民黨團總召傅崐萁表示將尊重災民心聲，特別是部落自治和自主的部分，並按照原住民基本法進行。民進黨團總召柯建銘表示，法案將於周五三讀通過，對災民的幫助功德圓滿。 朝野黨團達成共識，預計於31號的院會中三讀通過花蓮重建條例，以助災民度過難關。

更多 TVBS 報導

傅崐萁遭踹桌感到委屈？徐榛蔚現身台北：不畏外界打壓

2026掰了？張峻踹桌嗆傅崐萁 他曝：踹出「沈伯洋的危機」

兒用塑膠袋「層層包住」9旬母 真空防腐爛 解剖釐清死因

踹桌怒了！傅崐萁地檢按鈴「告張峻6罪狀」 昔鬧翻原因曝

