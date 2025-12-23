光復馬太鞍溪災後重建座談會 災民關切補助、中繼屋等問題

為了要聽取光復鄉民923洪災後還有什麼需要幫助，行政院政委陳金德率相關部會來到光復召開說明會，除了報告現階段的災復政策之外，同時傾聽災民意見。

大馬村21鄰的地主王建福說道，「竟然把水改道往我們那邊，我們所有的財產損失要怎麼辦？」

大同村佛祖村受災戶表示，「中繼屋只能住2年，那2年以後我們要去住那裡呢？」

除此之外，清理出來的泥沙因大部分都暫置在馬太鞍溪南側北富村堤防，東北季風或是砂石車經過時造成的揚塵，讓村民感到不適。

北富村長黃進正提出，「如果沒有覆蓋的話，那以後我們這整個部落絕對是滿天飛的灰塵。」

水利署長林元鵬回應，「我想我們會來加強他的一個灑水防治的工作來降低揚塵。」

面對災民的提問，政委陳金德現場指示相關負責部會一一答覆，強調堰塞湖問題與馬太鞍溪疏濬仍持續在進行，其他補助會從寬認定。

林保署花蓮分署長黃群策說明，「我們現在狀況是希望能夠到壩頂，能夠來降挖這個溢流口，讓剩下的這些28萬泥沙慢慢的溢流之外，我們會在盡量在適當的狀況來做一些攔沙壩。」

陳金德回應，「我們有設一個工作站在光復車站旁邊，這個工作站會有正式的部會進駐，所以在地居民有任何意見都歡迎到那邊去反應。」

光復洪災共計有3000多戶受災戶，目前當地產業蕭條，許多店家都還未復業，部分居民甚至離開當地，該如何重建信心也是一大問題。

