光復馬太鞍溪災民控重建被忽視 縣府成立重建推動委員會

光復代表會主席廖翊鈞（左）表達災民訴求，由副縣長顏新章（又）接下陳情書。（王志偉攝）

400位災民拉起布條抗議縣府未能重視災民。（王志偉攝）

400位災民拉起布條抗議縣府未能重視災民。（王志偉攝）

副縣長顏新章來到鄉民前聽訴求。（王志偉攝）

花蓮縣明年度總預算達401億元。縣議會認為應增列光復重建經費，但卻未收到修改版本，昨已在議會引爆兩派議員激烈論戰。光復災民認為未受到重視，今發動400鄉民搭乘13項遊覽車北上，先到議會陳情，後轉往縣府表達5大訴求，面對災民訴求編列預算，副縣長顏新章收下陳情書表示「絕對辦理」，災民希望能獲善意回應，否則將發起第二波陳抗。

光復鄉馬太鞍溪災民今前往花蓮縣議會陳情，並提出5項訴求：包括明年度總預算編列馬太鞍溪災後重建項目、立即成立重建委員會、解決排水問題、偕中央定期舉辦重建說明會、縣府重建中心即時掌握鄉親需求並給予協助。

帶隊的光復鄉代表會主席廖翊鈞表示，光復災後到現在還在努力重建，其中「佛祖街真的很可憐」，連一台重型機械都沒有，如「無政府狀態」，今天集合14村長與當地議員蔡依靜、代表等，帶同400位鄉民表達訴求，希望能獲縣長徐榛蔚善意回應。

廖翊鈞也強調，5大訴求都是集合在地聲音而來，副縣長顏新章收下陳情書，希望能轉達告知，請徐縣長一定要「關愛我們」。若未能善意回應，將發動第二波陳抗。

數百災民高喊要編預算，要重建等訴求口號，過程雖激動，但仍理性表達。

顏新章強調「絕對辦理」，會為災區爭取最大權益，並與中央、公所分工推動各項重建工作，積極協助災區恢復正常生活的決心。

花蓮縣政府隨即也發布新聞稿，縣府採納陳情意見，依據《災防法》第38條「各級政府得由各機關派人組成任務編組的重建推動委員會」規定，成立「花蓮縣重建推動委員會」，縣府也將邀請各級政府包含中央各部會以及鄉鎮公所共同籌組，細節會在確定後進一步對外說明。

縣府也再次澄清，馬太鞍溪堰塞湖災害發生的時間與明年總預算送出議會審議的日期重疊，未能及時增編列。所謂無論「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等都是沒有法源依據，中央主計總處也發過解釋令函，依《地方制度法》議會可以審議，但不得要求重編增加，增列。

縣府強調，年度總預算的計畫經費在符合計畫下，可以優先用於災區重建。且按過去重大災害案例，縣府依《預算法》，依法也可規劃提追加減預算，縣府重申沒有拒絕編列災區預算，所以再次建議盡快依法審議討論。

