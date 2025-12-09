「光復騎讀日」 深入濕地與糖廠讀懂土地
「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」在花蓮光復鄉熱烈登場（見圖），吸引全台各地民眾熱情響應！遊客騎乘電輔車愜意穿梭於馬太鞍濕地的田野綠意與百年糖廠的懷舊木屋之間。
本次遊程設計別具用心，致力於深入在地文史脈絡，將馬太鞍的生態智慧、太巴塱部落的堅韌傳說以及糖廠歷史軌跡，串聯成一條兼具教育與感性的路線。在導覽員的帶領下深入馬太鞍濕地，進行一場「濕地森呼吸」，漫步於被譽為綠色隧道的木棧道間，感受大自然的自我修復力。而行程最俱特色的莫過於親手體驗阿美族獨有「巴拉告（Palakaw）」生態捕魚法，當遊客將利用竹筒與樹枝搭建的三層式陷阱拉出水面時，就像打開「生態驚喜箱」一樣充滿未知與驚奇，更從中深刻了解阿美族人「讓魚住公寓」、抓大放小的永續智慧，是都市生活中難得的環境教育體驗。
行程的另一大亮點則來到舊稱「上大和」的花蓮觀光糖廠，遊客在此不再只是吃冰，更捲起袖子體驗「甘蔗小學糖」製糖DIY。遊客風趣地形容這是練二頭肌的甜蜜課程，雖然在翻炒糖漿的過程中手會感到痠痛，但親眼看著黏稠的黑糖漿在瞬間結晶成金黃色粉末的過程宛如魔術般神奇，且剛炒好的熱黑糖香氣逼人，口感酥脆香醇，讓遊客直呼有吃又有拿非常有成就感。這些結合了視覺、味覺、手感體驗與歷史溫度的設計，成功將原本嚴肅的災後振興轉化為充滿歡笑的旅遊記憶。
觀光處長余明勳指出，光復鄉在經歷0923馬太鞍溪堰塞湖事件後，展現了驚人的復原力， 如今市區機能已漸漸復甦。推動「光復騎讀日」是希望將旅遊的層次從單純的「看風景」昇華為「讀懂土地」。透過導覽員的口述故事，遊客能深刻理解阿美族人如何順應自然、與水共存，這種文化韌性正是面對極端氣候時最寶貴的教材；當大家願意停下來聽故事，光復的故事就能繼續寫下去，這才是永續觀光的真諦。
這場結合感性支持與深度體驗的「騎讀」之旅，透過政府專案獎勵，將原價千元的遊程降至七五○元的親民價格。為了感謝遊客以實際行動支持災區經濟，現在報名參加活動，更加碼贈送內容豐富的「限量大禮包」，內含聯合泡湯券兩張、小石花束口袋、時尚漁夫帽、實用收納袋、旅行組及造型鑰匙圈等多項好禮，遊客拿到時直呼相當可愛又實用！目前活動僅剩十二月十三日與十二月十四日最後兩梯次，名額有限，期盼全台遊客把握機會，用慢速的騎行視角，陪伴光復鄉找回往日的生活步調。
相關資訊請搜尋關鍵字「光復騎讀日」、查詢活動官網(https://reurl.cc/5bvzOq)、花蓮觀光資訊網最新消息(https://reurl.cc/NNQ4N5)或利用花蓮AI旅遊小助理(https://hualien.travel/ai-service)查詢。
