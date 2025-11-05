光復鬼故事1／家人捨命救小沂！補助金遭領走還被趕 房東竟是戶政人員
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日潰堤釀成洪災，造成19死、5人失聯的慘案。其中災情最為慘重的佛祖街中，6歲女童小沂被同住的乾姑爺與乾姑婆疊羅漢推高換命，未料乾姑婆親妹妹一家人還未走出喪親之痛，卻遭房東趕出房屋，並疑似在災後遷入戶口，領走補助金、拔走他們申請的熱水器。知情人士爆料指出，小沂姑婆親妹房東一家來頭不小，請領補助金的房東女兒是當地戶政人員，而其丈夫更是當地前派出所所長退休。
小沂乾姑婆的親妹林小姐帶著記者回到租屋處時，氣憤的表示，自己在這裡居住10年以上，過去曾與房東簽過合約，但基於長久信賴原則，在期滿後並未續約。洪災發生後，租屋處也成災區之一，不少生財工具都被泡在水裡，第一時間得知大姊失蹤，心情慌亂難受，好不容易終於等到小沂獲救的消息，但同時卻也得知大姊不幸罹難，想過去見姊姊最後一面，卻被房東女兒告知，必須要及時將房屋內的泥濘清乾淨，才能繼續續租。
她說，當時只希望可以在原地續租，所幸在一群志工的熱血協助下，終於將滿屋的泥濘清理乾淨，本以為就可以順利續租，也正好來的及趕上姊姊的出殯，未料竟是惡夢的開始。她憤怒指出，他們所承租的房屋位在光復鄉中山路二段上的A、B兩門牌共2間的一樓平房，每月需繳交1.2萬元的房租費用，過去也都以現金方式直接交給年邁的房東夫婦，孰料洪災發生後，房東陳姓女兒，竟先是以自己戶籍在他們所承租的其中一間B號平房門牌為由，直接領走民間團體所發放的5萬元補助金。
林小姐表示，本來不想計較太多，領了就領了，只求可以原地續租就好，也希望與房東女兒協商，畢竟自家也損失慘重，是否可以平分補助金，卻直接被拒。10月28日上午，又有民間團體前來發放補助金，以門牌為主之方式，每個門牌僅可請領一次，但等他們前去領取時，竟在名冊上赫見房東女兒直接將自己的名字填在A號門牌上，並已將5000元的補助金領走，讓他們直接傻眼，質疑對方是否在災後遷移戶口。
而不僅僅是補助金遭房東全數領走，就連他們在洪災過後，向櫻花公司申請下來的免費全新熱水器，10月17日技師前來檢查安裝，孰料才剛裝上去不到3天，房東在未經同意的情況下，直接騎車來將剛裝好的熱水器直接拔走，讓他們終於忍無可忍，怒報警提告竊盜。
但事情還沒完，提告竊盜後，儘管房東隔天騎著機車再將熱水器裝回去，不顧租客仍有物品在屋內，將屋內所有門窗反鎖，通知他們因為有契約，且10月也未繳交房租，決定直接解約。林小姐忍不住痛批，10年前入住時，房子內什麼都沒有，只有一個馬桶，就連蓮蓬頭、熱水器，裡面所有的家具都是他們後來購入使用，房東女兒的行為根本「食人夠夠」。
對此，有知情人士爆料指出，小沂姑婆親妹的房東女兒，其職業為當地的戶政人員，而其丈夫更為當地前派出所所長退休，2人均來頭不小。
站在房屋門窗全被上鎖的門外，林小姐是又無奈又氣憤，現在只希望房東可以還他們一個公道，同時好好協商補助金的事宜，讓他們的損失也可以有所補貼。
針對租客指控，房東女兒陳姓女子回應表示，有關搬走熱水器一事，單純只是誤會，因為剛好都姓陳；另，有關租客指控未完成退租及上鎖拒絕讓他們進入一事，陳姓女子強調，「門都還是開的，都可以進去拿東西」。
至於是否有領走本應為租客所有的補助金，陳姓女子一樣強調均是誤會，「他們也可以去申請」，她也不可能利用自己的身份去遷移戶口，「這都是誤會，不可能有這樣的事情發生」，並透露，若租客有這樣的誤會，「那也是他們的自由」。
針對補助金領取問題，花蓮縣政府社會處回應表示，若有因無租賃契約無法申請補助金一事，民眾可向村長申請證明，或是以過往繳交房租紀錄、水電費繳納紀錄與鄰居出門證明等方式，證明有居住之事實，若有相關需要，也可以向法扶申請協助。
