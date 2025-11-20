光復「超人村長」過勞病倒開刀！女兒曝手術狀況不捨：為了村民一直忍

社會中心／游舒婷報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大量泥水湧入花蓮光復鄉，造成嚴重災害，其中大馬村村長王梓安第一時間帶領村民撤離，成功救了全村，被稱「超人村長」。19日，他的女兒發文透露爸爸因為太操勞病倒，需要到醫院開刀，尋求外界的急氣，貼文下也湧入許多網友留言，今（20）日女兒回報爸爸手術狀況，表示目前手術已經順利完成。

大馬村村長病倒開刀，女兒曝現況。（圖／翻攝自王湘惠 Wang Hsiang Huei（八萬）臉書）

大馬村村長王梓安在溢流發生前，落實撤離程序，更親自登門提醒村民撤離，成功將大馬村的村民全數撤離，被讚「是救了全村的男人」，被外界稱為超人。而王梓安的女兒、同時是前中華女足代表隊隊長的王湘惠昨（19）日在社群上貼文分享，表示爸爸因為連日勞累，導致發燒、發炎指數飆高而住院動手術，消息一出馬上湧入許多網友留言幫忙加油打氣。

根據《聯合新聞網》，人在國外比賽的女兒王湘惠表示，原本爸爸的身體很好，但救災期間每天處在高壓的狀態，身體不舒服的他因為心繫村民，不想離家就醫一直忍，直到前天發燒、肚子痛、吃不下，才就近到瑞穗看診，被告知狀況不好要到大醫院，最後到慈濟醫院掛急診，馬上被告知要緊急手術。

據王湘惠透露，爸爸是肝臟發炎，目前已經順利動完手術，後續還要繼續做追蹤，這個消息也讓關心的網友們鬆了一口氣。日前王湘惠發文表示，王梓安和老婆在災情發生期間都沒有離開過村落，肩上一直扛著責任和無止盡重建的壓力，導致最終不慎病倒。

