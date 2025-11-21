光復「超人村長」過勞病倒！蕭美琴暖心祝福 最新病況曝光

政治中心／黃依婷報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大量泥水湧入花蓮光復鄉，當時大馬村村長王梓安第一時間成功帶領村民撤離，被外界封為「超人村長」，怎料近日卻因太操勞病倒，且還要接受手術治療。消息曝光後，引來大批網友獻上祝福，就連副總統蕭美琴也留言關心，祝福王梓安一切平安。

王梓安女兒王湘惠19日在社群上貼文分享，表示爸爸因為連日勞累，導致發燒、發炎指數飆高而住院動手術，，原本爸爸的身體很好，但救災期間每天處在高壓的狀態，身體不舒服的他因為心繫村民，不想離家就醫一直忍，直到前天發燒、肚子痛、吃不下，才就近到瑞穗看診。

廣告 廣告

王湘惠指出，後來爸爸被告知肝臟發炎狀況不好要到大醫院，最後到慈濟醫院掛急診，馬上被告知要緊急手術，目前已經順利動完手術，後續還要繼續做追蹤。

貼文曝光後，湧入大量網友關心留言，「王村長才是真正有在做事的！村長手術平安、早日康復」、「村長好好休息！有需要可以隨時聯絡我們辦公室！你是花蓮的超人，早日康復」、「王村長加油，早日康復」，蕭美琴也祝福「希望王村長手術順利，一切平安」，王湘惠今日一早也回應「手術順利，代父謝謝副總統關心」。

更多三立新聞網報導

新聞深一度／救災車竟違法！消防原廠車易「刁車」超人盼修法

新堰塞湖危險性不明 花蓮光復全境、萬榮1村、鳳林1里「明停班停課」

沒火車沒接駁！台鐵光復隧道北口上方淹水「鳳林=瑞穗間預防性停駛」

鳳凰颱風來襲光復紅色警戒 卓榮泰：盼地方依中央指示做統一規劃

