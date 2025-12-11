光復 923 洪災逾 2,000 戶受損 張峻批縣府未道歉、未提重建方案

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】花蓮光復鄉 923 洪災造成嚴重死傷，19 位鄉親罹難、5 人失蹤，共 24 個家庭支離破碎；全鄉更有逾 2,000 戶民宅遭泥水淹沒或嚴重受損，許多居民的家園、財產與多年心血在短短數小時內被徹底摧毀。

然而，災難發生至今已超過兩個月，縣府仍未對罹難者家屬與所有受災鄉親提出正式公開道歉，也未就責任與後續作為給予明確說明。議長張峻直言，在災民承受巨大痛苦、最需要安定與支持的時刻，縣府連最基本的誠意都未展現，「這不是社會能接受的態度」。

花蓮縣議會議長張峻（站立者）呼籲縣府立即完成預算修正，啟動實質重建，讓受災家庭真正看到希望。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

更讓地方基層憂心的是，縣政府送交議會審議的 115 年度總預算中，未編列災後重建經費，也未將各鄉鎮市公所統籌分配稅款的增加額納入修正，形同讓重建工程無法啟動，受災地區看不見未來方向。張峻指出，沒有預算就無法修繕受損房屋、復原農地與商家，更無法讓災民重新站起來，「重建經費不編，就是不編。連一句正式道歉都沒有，災民怎麼可能接受？」

張峻重申，上一次程序委員會中，議會已明確要求縣府重新檢討並提出修正預算，將災後重建經費與各鄉鎮市公所應得的分配款完整編列。這不是政治攻防，而是災民最迫切、最基本的需求。

張峻表示，光復已被洪水擊倒一次，不能再因行政怠惰而受到第二次傷害。政府必須展現責任，包括正式道歉與提出完整重建預算，才能讓居民真正看到希望。他呼籲縣府加速完成預算修正，立即啟動實質重建，「災民不能再等。光復需要的是行動、是負責、是道歉，而不是空話。」

