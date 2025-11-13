光復2郵局加開假日服務 便利民眾領取普發現金

宜蘭縣 / 綜合報導 受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳下起暴雨，也有民眾抱怨擔心得整夜未眠，直到今早才等到里長來關心。事實上，11日總統賴清德赴中央災害應變中心，宜蘭縣代理縣長林茂盛視訊連線會議時，也有問到為何應變中心沒有一級開設，林茂盛解釋，是因宜蘭沒有納入海上、陸上警報警戒區，也強調和12鄉鎮聯繫順暢、狀況良好。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「林縣長我請教，宜蘭縣政府的災害應變中心現在是幾級開設，目前是二級開設，為什麼沒有一級開設。」11日下午一點多，總統賴清德才和宜蘭縣代理縣長林茂盛，視訊連線討論災變中心開設狀況，當時還是二級開設，但其實在差不多時間，華視記者行經宜蘭員山公園旁的道路，水已經淹到半個輪胎高。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「海上陸上颱風警報的警戒區，沒有把宜蘭納進去，因為宜蘭這邊就是共伴效應，最主要是水的部分比較多，透過二級開設跟12個鄉鎮密切聯繫，目前運作都良好。」當時代理縣長林茂盛還強調12鄉鎮狀況良好，回顧11日各級開設情形，宜蘭縣是在11日上午8點開設加強三級後，上午10點提升成二級開設，總統在一點多提醒後一直到晚上6點宜蘭縣，才提升災害應變中心為一級開設，由代理縣長林茂盛坐鎮應變中心指揮。根據風災、水災的各級開設時機，和中央氣象署發布海上陸上颱風警報狀況有關，根據宜蘭縣災害應變中心公布細則，一級二級就差在颱風後續侵台機率是否高，至於一級開設則是有警報也被列為警戒區，蘇澳居民說：「啊里長早上才來啦，你有看哪一個民意代表關心我們，5.6個，我們全部都沒有睡，怕水再高就沒辦法了啦。」蘇澳突然淹大水遲遲不退，災民擔憂一夜未眠就希望縣府能幫幫忙。 原始連結

