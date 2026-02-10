光明抽蓄水力發電環評過初審 須強化土石堆置安全

（中央社記者張雄風台北10日電）環境部今天審查大甲溪光明抽蓄水力發電環評案，環委認為因應極端氣候評估不足、為堆置土石而移除保安林也有疑慮，建議研提安全管理計畫及緊急應變計畫，補充修正後通過初審，送大會審查。

環境部今天召開「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議。

開發單位台灣電力股份有限公司表示，此案規劃利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610百萬瓦（MW）以下。

台電表示，兩水庫間進行抽蓄操作，形成內循環，不涉及大甲溪河道水流變動；總工期估約10年。

今天有許多環保團體、在地居民關心此案，共計有18名民眾登記發言。正方代表認為，此案屬於再生能源，且抽蓄水力更安全，能夠迅速啟動發電、彌補電力缺口，台電回饋金也能回到部落建設。

環團認為，此案開發範圍已觸及部落傳統領域，依法應進行部落諮商同意；而台電規畫土石堆置在已經淤積達70%的谷關水庫上游大甲溪畔，強降雨沖刷之下將惡化谷關水庫淤積；且為了堆積土石方將犧牲1萬1570棵樹的保安林，施工10年期間不僅毀掉其原本涵養水源、鞏固土砂功能，更增加土石沖刷、水庫淤積風險。

會中一度正反意見民眾針鋒相對，但幸未實際釀成衝突。

環評委員直言，開發範圍在921大地震後、近30年期間是相對脆弱基地；也有環委認為「目前的氣候評估不夠極端」，近年來連續3天累積雨量超過2000公釐的情況，幾乎每年都會發生，山坡地飽水位會延續好幾天，只要一有地震就可能發生崩塌。

台電表示，針對土石暫置及地質等相關疑慮，已邀集國內地質專家召開諮詢會議，確認安全無虞。

會議歷時逾3小時，環委在閉門會議仍來回討論地質議題，最後建議加強說明樹木移補植計畫，並就5處土石方暫置場分階段施工對保安林水源涵養等功能進行評估分析；檢核複合式災害邊坡穩定估算合理性及土石方堆置場使用年限，研提安全管理計畫及緊急應變計畫。本案補充修正後通過，將送大會審查。（編輯：陳仁華）1150210