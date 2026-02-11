光明燈不是人人都能點？專家曝禁忌2類人千萬別點

生活中心／杜子心報導

農曆春節即將到來，不少人已經開始打聽哪裡點光明燈最合適，甚至元旦前後就已經衝到廟裡卡位。艋舺龍山寺去年公布，12月15日開放現場登記，當時排隊人潮一路擠到馬路，雙線道幾乎變成單線道。對此，命理專家楊登嵙表示，多數寺廟會在農曆11月開放登記，若要選吉時，點光明燈與平安燈多半以農曆正月初九、也就是初八深夜子時為佳；安太歲則建議在農曆12月24日至正月15日前完成。

許多民眾為了點光明燈連夜排隊搶號碼牌。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

光明燈又稱長明燈或無盡燈，象徵燈火長亮、照破黑暗，常見於佛教與道教寺廟。楊登嵙指出，民眾可依需求選擇不同燈別，例如太歲燈、財神燈、文昌燈、姻緣燈、藥師燈、祈子燈，甚至還有為寵物設計的光明燈。儀式當天最好親自到場，準備鮮花素果，由廟方人員撰寫文疏，填上姓名、出生年月日與地址誦經祈福，不必一定提供時辰八字，就算不知道八字也能辦理，效果並不打折。供品多為清茶、四果、紅圓、麵線與財帛等。近年不少寺廟也提供線上點燈服務，民眾透過手機或電腦即可完成登記，特別適合旅居海外者。

楊登嵙指出不建議替已故父母或嬰靈點光明燈。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

楊登嵙提醒，光明燈的核心是為在世者祈福，因此不建議替已故父母或嬰靈點光明燈，若想為往生者積福，可用其名義行善或依廟方儀式另行祭祀；對於無緣子女的思念，也可透過專門祈福儀式表達心意。至於是否一定要在春節期間點燈，他表示並無硬性規定，只是年初象徵替整年開啟新氣象。若流年犯太歲，除了安太歲，也可再點光明燈，為事業、健康與運勢多一層祝願。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

