光明燈不是人人都能點？專家曝禁忌2類人千萬別點
生活中心／杜子心報導
農曆春節即將到來，不少人已經開始打聽哪裡點光明燈最合適，甚至元旦前後就已經衝到廟裡卡位。艋舺龍山寺去年公布，12月15日開放現場登記，當時排隊人潮一路擠到馬路，雙線道幾乎變成單線道。對此，命理專家楊登嵙表示，多數寺廟會在農曆11月開放登記，若要選吉時，點光明燈與平安燈多半以農曆正月初九、也就是初八深夜子時為佳；安太歲則建議在農曆12月24日至正月15日前完成。
許多民眾為了點光明燈連夜排隊搶號碼牌。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）
光明燈又稱長明燈或無盡燈，象徵燈火長亮、照破黑暗，常見於佛教與道教寺廟。楊登嵙指出，民眾可依需求選擇不同燈別，例如太歲燈、財神燈、文昌燈、姻緣燈、藥師燈、祈子燈，甚至還有為寵物設計的光明燈。儀式當天最好親自到場，準備鮮花素果，由廟方人員撰寫文疏，填上姓名、出生年月日與地址誦經祈福，不必一定提供時辰八字，就算不知道八字也能辦理，效果並不打折。供品多為清茶、四果、紅圓、麵線與財帛等。近年不少寺廟也提供線上點燈服務，民眾透過手機或電腦即可完成登記，特別適合旅居海外者。
楊登嵙指出不建議替已故父母或嬰靈點光明燈。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）
楊登嵙提醒，光明燈的核心是為在世者祈福，因此不建議替已故父母或嬰靈點光明燈，若想為往生者積福，可用其名義行善或依廟方儀式另行祭祀；對於無緣子女的思念，也可透過專門祈福儀式表達心意。至於是否一定要在春節期間點燈，他表示並無硬性規定，只是年初象徵替整年開啟新氣象。若流年犯太歲，除了安太歲，也可再點光明燈，為事業、健康與運勢多一層祝願。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：別讓光明燈白點了！專家曝這時間效果最靈驗…「2類人」千萬別點
更多民視新聞報導
送神日清屯做錯恐清掉福氣？專家曝「正確整理順序」
花生粉受潮恐致癌！醫警告5種粉一結塊就該丟
網購紙箱沒撕膠帶要罰錢？環保局曝「分類指南」
其他人也在看
《太陽的新娘》鄭恩宇離世享年40歲 前一天才發文悼念張國榮
韓星鄭恩宇今（11）日逝世，享年40歲，經紀公司證實但並未公開確切死因，出殯時間為13日中午12時。
只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍
藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發藥物性食道炎，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。
不是油害你胖！醫揭「最爛早餐公式」：一堆人以為很健康 牛奶＋雞蛋上榜
你以為早餐清淡＝健康？早餐最怕的不是吃油，而是「該啟動的系統沒被啟動」。重症醫師黃軒指出，很多人早餐不是亂吃，是「吃得太乖」。乖到膽囊不敢動、血糖沒節奏、代謝整天卡關。 最傷身的早餐型態 其實有共同點 不是油條，不是燒餅，而是這個核心問題：「吃了，卻沒給身體任何明確指令」。經過一整晚 8–10 小時空腹後，你的身體其實在等三個訊號： ．碳水化合物→告訴大腦：今天要開始運轉了．蛋白質與脂肪→促進膽囊收縮、穩定血糖．足夠熱量比例→重置代謝節律 如果早餐缺了其中一角，後果不是立刻不舒服，而是長期代謝錯拍。 這3種「看似無害」的早餐？ 1、牛奶＋雞蛋問題不在蛋白質，而在「只有蛋白質」。這組合很常被當成「模範早餐」，但生理學上其實有陷阱，幾乎沒有碳水化合物：．胰島素訊號不足．蛋白質被迫拿去「當燃料」而非修復長期如此，肝腎代謝負擔上升、精神效率下降。重點不是不能吃，而是「不能只吃」。改法：牛奶＋雞蛋＋全麥麵包／燕麥／地瓜。 2、清粥＋醬菜最容易被誤會的「養生早餐」，真正的問題不是清，而是「太單向」：．高鈉、低蛋白．幾乎沒有脂肪膽囊收縮素（CCK）刺激不足。經過一夜濃縮的膽汁，如果早上沒有適度脂肪刺
爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高
AI持續拉抬，製造業加班工時續寫新高。主計總處統計顯示，去年全體受僱員工平均每月加班8.8小時，較上年增加0.3小時；其...
「台灣之光」花滑小將李宇翔冬奧晉級 阿嬤泛淚加油惹哭奧運官網
台灣花滑選手、19歲李宇翔，在本月11日於米蘭冬奧男子短曲賽事上，以72.41分寫下本季個人最佳成績，順利晉級長曲決賽。阿嬤在場邊泛淚加油，也惹哭奧運官網，特地在多個社群平台放上阿嬤為李宇翔加油的片段，引發網友關注。
川普調整軍售順位 以戰略重要者優先 專家：可視為對台灣的支持
美國總統川普（Donald Trump）上周簽署一項行政命令，以建立「美國優先軍備移轉戰略」。對於美國將重新調整武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性國家，美專家分析，優先提供給戰略重要者可視為對台灣支持，但有關國防支出部分聽起來像是進一步向台灣施壓（或特別是針對在野黨），要求推動國防特別預算及其他改革計畫。
嘉義城隍廟 為寵物點平安燈送主人光明燈
南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導許多人都會到廟裡替自己和家人們點燈祈福，希望大家都平安健康，不過有民眾前往嘉義城隍廟，發現有布條寫著，點寵物平安燈贈主人光明燈，笑說買一送一而自己是附贈的，覺得相當特別，其實廟方這種模式已經連續三年，也吸引上千名全台各地的信眾來點燈保平安。
2026年點光明燈最佳時機！命理師揭流程 不知生辰八字免驚
隨著新春即將到來，民眾開始留意點到廟裡點光明燈、平安燈相關訊息，命理老師楊登嵙表示，寺廟通常在農曆11月開放信眾登記點燈，而最佳點燈時間是在農曆正月初九日(八日深夜子時)。（賴俊佑）
維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。
【蛇年封關】台股金蛇年漲10080點史上最高！每位股民均賺245萬...扣掉台積電還有102萬元
台股蛇年封關！今（11）日是農曆年前台股最後交易日，加權指數收在33605點，創下史上最高，和龍年相比，全年上漲10080點，史上最高，市值來到109.53兆元，和龍年75.52兆元相比，成長34兆元之多，增幅是去一倍之多，相當驚人，換算下來，平均每位股民賺約245.5萬元，不過，扣掉台積電貢獻的市值之後，平均每位股民今年賺的錢還有101萬元。
不是多穿就會暖！醫推「5招」真的熱整天 一堆人早餐就踩雷
溫度≠禦寒！熱咖啡只是暫時提高口腔與胃部溫度，卻同時把血流、體液與代謝穩定性都拉走。重症醫師黃軒強調，真正能禦寒的飲食，不是讓你「熱一下」，而是讓身體「一直有熱可以生」。並分享一些專家站在生理學×代謝×臨床經驗交集點整理的資料，可以參考一下。 1、每一餐，都要有「夠份量的蛋白質」蛋白質＝人體天然暖氣機。蛋白質的消化與代謝，會產生較高的食物熱效應（TEF），意思是你吃它，本身就會「生熱」。建議來源：雞蛋、豆腐、豆乾、魚、雞肉、瘦肉、無糖豆漿、溫牛奶等，關鍵不是補，是穩定供應，少量多次，比暴吃一餐更暖。 2、澱粉要吃，但選「慢慢燒的那種」身體怕冷，很多時候是燃料不穩。真正禦寒的澱粉特徵是：消化慢、血糖穩，不會讓你忽冷忽熱。推薦糙米、燕麥、地瓜、南瓜、芋頭、蓮藕；避開甜點、精製白麵包、含糖熱飲。 3、溫熱香料，但「不辣、不刺激」薑≠辣椒，這點差很大。真正有幫助的是：薑（少量）、蔥、蒜、肉桂（微量）。它們的特點是促進循環、不引發大量出汗、不刺激痛覺神經。建議喝法：薑片＋熱水、薑湯（不加糖、不煮太濃）。 4、熱的不是重點，「溫度＋結構」才是一碗真正禦寒的食物，通常長這樣：．有湯→溫度穩定．有固體
快測！「這5項」過不了恐活不久 很多人第一項就不行
你不需要等到80歲才知道自己能不能長壽，因為你自己身體，從中壯年，早就洩題了。重症醫師黃軒指出，我們不是靠算命，也不是靠基因檢測，而是藏在你每天都在做、卻從沒認真想過的5個日常生活的習慣。 1、你走路樣子在老年醫學裡，走路速度被稱為「第六生命徵象」，和血壓、心跳同一等級。走路整合了心肺、肌肉、神經與平衡等系統，步速快，代表整體功能好。．自測標準（10 公尺）：≥1.2 m/s非常好；0.8–1.1 m/s尚可；<0.8 m/s需介入．你可做的事：規律快走、間歇訓練與下肢力量訓練．系統性回顧顯示：步速每增加0.1 m/s，死亡風險下降約12%。在75歲族群中，走最快的一群，10年存活率是最慢者的4–5倍。好消息是：這些快走訓練，真的能改善死亡風險 2、你「握得住」東西嗎？它是全身肌肉與神經狀態的縮影。握力反映全身肌力與神經健康，與死亡風險、失能高度相關。．居家快測：能輕鬆單手提1公升水瓶1分鐘→基礎合格；拿不穩、很快痠→肌力流失警訊．你可做的事：阻力訓練、日常多用手搬提、握力器練習．重量級研究：追蹤14萬人發現，握力每下降5公斤，全因死亡風險上升16%。關鍵事實：肌肉不是老了才掉，是你平
高金素梅被搜索！青島二館「超玄」命理師說了
生活中心／綜合報導藝人出身的高金素梅從演藝圈轉戰政壇後，連任七屆立委。她2月10日涉嫌詐領助理費及非法輸入藥材等3案，其位於陽明山的住處遭搜索，隨後北檢肅貪黑金專組的相關人員也前往她位在立法院「青島二館」的國會辦公室執行進一步搜索。實際上，立法院「青島二館」風水不好、影響官運的傳聞早甚囂塵上，甚至是不是不少立委最想避開的辦公室。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。
田秋堇受訪／因胃痛意外成林宅血案第一個發現者 林義雄女面無血色「阿姨我好痛，妳不要搖我……」
1980年228發生的林宅滅門血案，造成美麗島受刑人林義雄的家人，包括林義雄媽媽及女兒，3死1重傷。當年，第一個到達現場的監察委員田秋堇昨晚接受華視網路節目《我想問的是》主持人陳信聰專訪，她鉅細靡遺的描述了當時發生的恐怖經歷，以及往後數十年困住她的創傷後壓力症候群。專訪內容令人震撼鼻酸，《鏡報》節錄部分内容，讓讀者理解那個專制政權的年代，為什麼會發生如此慘絕人寰的悲劇？而台灣不能再走回頭路。
躺著吞藥、吃藥時水沒配夠都會傷食道！ 藥師點名5類藥要小心
洪正憲在臉書粉專發文表示，「藥物性食道炎」是指吞服某些藥物後，因停留於食道，導致食道黏膜受到刺激或損傷，引發發炎反應，常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或吞嚥疼痛、感覺卡藥、食道灼熱感，這些症狀通常在服藥後幾小時到幾天內出現，特別是吃藥沒配足夠水，或...
台中市府推25場單身聯誼活動！ 去年配對率高達83%
台中市政府再度為單身民眾打造幸福舞台，民政局攜手全市戶政事務所共同推出2026幸福方城市單身聯誼活動，規劃25場次主題聯誼，從4月11日一路延續至10月4日。活動集結烘焙手作、桌遊互動、戶外探索與特色景點體驗，讓單身朋友在輕鬆氛圍中自然交流，尋覓良緣。
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
台中市計程車春節加成 2/13-2/22每趟多收50元
14日開始放長達9天的農曆春節假期，請民眾注意，從今天晚上12點以後（13日零時）開始至22日（大年初六）止，共計10日，台中市計程車將實施春節加成費率，每趟加收50元，包括傳統計程及多元計程車，但是計費表跳出收費金額已含50元，不用另交，2月23日00時起，全面恢復原收費方式。
高溫也殺不死！廚房「3大隱形毒物」傷肝腎 醫示警：粉末結塊快丟
囤積已久的舊物，恐是加重身體負擔的隱形推手。功能醫學醫師歐瀚文提到，年節打掃廚房時，應注意「黴菌毒素、重金屬」兩大類環境因子，並分享家中3大隱形毒物，包括粉狀與乾貨類、油脂與堅果類、鍋具與容器類，以粉狀食品為例，容易滋生黴菌毒素，即使經高溫烹煮仍無法破壞，吃下肚恐傷肝、腎。