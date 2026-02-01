光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

每到歲末年初，不少民眾走進廟裡，最常遇到的問題之一就是：「光明燈跟太歲燈到底差在哪？」看似都是點燈祈福，但實際用途與適合族群並不相同。

預備新年點光明燈。（圖／寶島神很大）

光明燈，又稱平安燈，象徵光明、平安與順遂，是最普遍的祈福燈種。民間多認為，光明燈主要用於祈求整體運勢穩定，包含健康、人際關係與生活順利，因此不分年齡、生肖，人人都能點。對許多信眾而言，點光明燈更像是一種年度心安的儀式，提醒自己在新的一年保持正向、行事謹慎。

廣告 廣告

2026年為丙午火馬年。（圖／寶島神很大）

相較之下，太歲燈的功能則較為明確，主要與「犯太歲」有關。依照傳統生肖流年，部分生肖在特定年份容易與太歲星君相沖、相刑或相害，因此會透過點太歲燈、安太歲的方式，祈求流年平順、減少波折。太歲燈並非人人必點，而是針對當年犯太歲的族群，作為一種心理安定與提醒。2026年適逢丙午馬年，屬馬（值太歲、刑太歲）、屬鼠（沖太歲）、屬牛（害太歲）、屬兔（破太歲）等生肖，就可點太歲燈。

在實際操作上，許多廟宇會建議，若當年犯太歲，可優先點太歲燈，再視個人需求是否加點光明燈；若未犯太歲，單點光明燈即可。另有財神燈、文昌燈、姻緣燈等多元選項，但須注意並非點得越多越好，而是依照自身狀況作出合適的選擇。

光明燈需點燃一整年，不能熄滅。（圖／寶島神很大）

此外，也有不少人會詢問點燈的時間，一般而言，農曆年前後皆可點燈，有些廟宇更提供全年點燈服務。點燈時，多半會填寫姓名、生辰資料，象徵將祝福與期望託付給神明，也提醒自己新的一年即將開始。點燈不只是宗教儀式，更是一種自我整理的方式，透過點燈讓傳統信仰在生活中發揮安定人心的作用。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立臺灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

北港武德宮百萬打造聚寶盆點亮新春 金曲天后齊豫開唱吸財氣

年末最忙！臘月清屯、送神、祭祖祈福迎新的氣運

青山王身上的秘密 居然在170周年的現場大公開!?

170周年的青山王祭 副爐主壇首見回歸傳統文化創新

