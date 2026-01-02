光明燈超多種 怎麼點最有效？ 命理師： 2類人有禁忌





許多廟宇在元旦前就提早開放報名點光明燈，為搶安太歲、點光求平安，民眾也已開始卡位抽號碼牌。春節點「光明燈」、「文昌燈」、「祈子燈」、「姻緣燈」、「藥師燈」、「財利燈」、「太歲燈」、「平安燈」、「斗燈」一般選擇在農曆正月初九，不過其他特定時間也可請廟宇安排。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教大家，光明燈怎麼點最有效，此外，「2種人」有禁忌！

楊登嵙表示，點光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜，廟堂人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。

點光明燈適用於任何年歲身分之一般民眾。流年犯太歲者除了安太歲之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

楊登嵙指出，點光明燈的意義是為活人祈福，二類人不適合點光明燈，一是不能為死去的父母，二是嬰靈。但可以用亡靈、嬰靈的名做善事幫助他們積功德。為過世的父母祈福，可以到廟堂請示神職人員，按照適當的祭典儀式，為亡父亡母祈求冥福。懷念嬰靈(無緣子女)是惜緣、深情的自然流露，如果心中有牽掛，也可以到廟堂請神職人員為嬰靈祈福，這樣生者心靈也會得到祥和、平安。

只要有心意，願意幫別人點燈，可以到廟裏向神職人員依點光明燈的手續辦理。光明燈有如航海中的燈塔，對人生指引光明方向，幫別人點光明燈也是做功德，這種無為的善事，給人的感受，效果更真實！

（封面圖／楊登嵙提供）

