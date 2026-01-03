光明燈點錯衰整年！命理師揭「5雷區」別踩小心反效果！

生活中心／吳宜庭報導

新年開始，許多民眾前往廟宇點亮光明燈，祈求來年平安順利、事事如意。不過，民俗專家楊登嵙提醒，光明燈象徵元神與智慧，若點燈方式或細節不慎，恐怕祈福不成，反而對運勢產生負面影響，相關禁忌不可不慎。









新年點「光明燈」有眉角！命理師揭「5禁忌」做錯衰整年：2類人不能點！

光明燈象徵照亮前途、破除黑暗，並祈求消災解厄、身體健康與諸事順利。（圖／民視新聞資料照）

楊登嵙指出，「光明燈」又稱「長明燈」，寓意燈火不熄、神光普照，在佛教與道教中相當常見，象徵照亮前途、破除黑暗，並祈求消災解厄、身體健康與諸事順利。佛經中亦以「燈」比喻內心的光明與智慧，因此點光明燈不僅是祈福行為，也代表對未來的期許與修福積德。類似的點燈象徵，在其他宗教中也可見蹤影，顯示「光明」在人類信仰中的共同意涵。

廣告 廣告









新年點「光明燈」有眉角！命理師揭「5禁忌」做錯衰整年：2類人不能點！

楊登嵙提醒，點光明燈有「五大地雷」需特別注意。（示意圖／翻攝自Pexels）





不過，楊登嵙提醒，點光明燈仍有「五大地雷」需特別注意，避免因小失大，影響整年運勢：

1.亡者不點光明燈：光明燈是為活人祈福，不適合為過世親人或嬰靈點燈，若要為亡者祈福，應透過超渡、法會等儀式進行。

2.資料填寫須正確：過去曾有一位信徒犯太歲，因而去廟裡安太歲，結果整年運勢還是非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，才發現工作人員將其名字寫錯，結果保佑到別人。

3.燈座不可黑底：黑色象徵晦暗與不吉，常用於喪事，如同悲淒「黑名單」，恐引發負面能量。

4.燈名不可移動或轉動：名字需固定顯示，避免象徵運勢動盪不安，如同勞苦「走馬燈」，引發祈福人運勢變動、不穩定。

5.燈火不可熄滅：光明燈應全年保持明亮，若熄滅象徵祈福中斷，需立即請廟方處理。

楊登嵙強調，點光明燈除了遵守禁忌，更應心存善念、行善積德，才能真正達到消災增福、迎向光明未來的目的。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：新年點「光明燈」有眉角！命理師揭「5禁忌」做錯衰整年：燈座1色用於喪事

更多民視新聞報導

三上悠亞放福利化身禮物謝粉絲！巨大蝴蝶結包不住

火場分秒必爭 消防署提醒應變逃生及火災預防有要訣

別再瞎等！鳳梨、柑橘不會「放久變甜」農糧署揭關鍵差異

