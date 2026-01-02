光明燈、太歲燈、平安燈差別在哪？新年點燈攻略與適用對象一次看

新的一年即將到來，許多人準備到廟宇點光明燈，為明年的運勢祈福，但除了家喻戶曉的光明燈外，其他還有像是太歲燈、平安燈、文昌等等不同燈種，雖然都是為了祈求神明庇佑，但代表的意義與適用對象各有不同。種類與意義：光明燈、太歲燈、平安燈有什麼不同？

「光明燈」是道教祈福儀式的一個統稱，點光明燈寓意照亮前程、保佑未來如意順遂，而太歲燈、平安燈則是光明燈的其中一種，前者專為當年沖犯太歲的生肖所點，能夠化解流年不利；後者則泛指祈求全家平安。（編輯推薦： 2026光明燈懶人包：馬年點燈流程、禁忌與費用總整理 ）

光明燈 （元辰燈）象徵什麼？點光明燈意義與適用對象

光明燈又稱元辰燈，點光明燈象徵點亮個人本命元辰，以求增添福氣、消災解厄、平安吉祥，而光明燈並沒有限制點燈對象，凡是覺得運途不順者，或單純想祈求來年萬事順利者，都可以透過點光明燈來祈福。

此外，信眾也可以根據自己的需求，選擇其他光明燈種類，像是犯太歲者點太歲燈；要考試的學生點文昌燈等。

誰需要安太歲？太歲燈的功用與犯太歲生肖解析

當生肖與值年太歲相沖，發生犯太歲、沖太歲、刑太歲、害太歲或破太歲時，就需要到廟裡安太歲，或是點太歲燈來趨吉避凶、以免運勢出現波動，2026丙午馬年沖犯太歲生肖為馬、鼠、牛、兔。（編輯推薦： 2026犯太歲生肖馬年全攻略！今年安太歲時間、費用與禁忌 ）

平安燈、文昌燈、財神燈、藥師燈求什麼？功能比較表

光明燈有很多種類，而每種燈的功能都有所不同，常見的有求事業財運的財神燈；求智慧學業的文昌燈；求健康平安的平安燈、藥師燈，以及專為犯太歲者點的太歲燈。

燈種 祈求項目 太歲燈 流年平安、諸事順遂。 文昌燈 金榜題名、考運亨通、升遷如意。 財神燈（發財燈） 財源廣進、事業騰達。 姻緣燈 招良緣、桃花或保佑妻恩愛合和。 平安燈 鎮宅、闔家康寧、消災免難。 藥師燈 消除病痛、身體健康。 拜斗燈 驅邪押煞、消災解厄。

我該點哪種燈？學生、上班族、求健康長輩適合的燈種推薦

除了沖犯太歲者應點太歲燈祈福，像是學生、上班族或長輩，也都有適合的光明燈種類可以選擇，根據需求選擇合適的燈種，才能讓祈願更精準：

當年生肖犯沖太歲者： 太歲燈

學生： 文昌燈

上班族： 發財燈、拜斗燈、文昌燈

長輩：平安燈、藥師燈

2026丙午馬年犯太歲生肖（馬、鼠、牛、兔）必點太歲燈

俗話說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，民間信仰認為，每年沖犯太歲的生肖，較容易發生流年不順或無妄之災，因此會建議在元宵節（正月十五）前安太歲，或是到廟裡點太歲燈化解。

那麼有安太歲的話，還需要點太歲燈嗎？基本上會建議，犯太歲的人專心安太歲即可，不一定要再點太歲燈，但若想求得雙重保障，當然也可以點太歲燈祈福，或是再點光明燈來增添好運。

2026犯太歲生肖

馬： 值太歲、刑太歲

鼠： 沖太歲

牛： 害太歲

兔：破太歲

可以幫家人或朋友代點嗎？資料要怎麼寫？

若不便親自到廟裡點燈，除了能透過網路報名線上點燈。也可以請家人或朋友幫忙代點燈。點燈時，要提供姓名、出生年月日及現居住址，才能將正確資訊寫入文疏，確保神明庇佑到位。

服喪期間可以去廟裡點燈嗎？

由於服喪期間不宜入廟參拜，所以不得前往廟宇點光明燈，可以改請朋友幫忙代點燈，或是使用各大廟宇的線上點燈服務，既不會壞了習俗，也能夠幫自己求個平安。

寵物也能點燈？毛小孩點光明燈趨勢

近年來幫寵物點光明燈成為一種新趨勢，因應許多飼主將毛孩視為家人，各大廟宇推出專屬的寵物的光明燈服務，無論是貓、狗或兔子都能和主人一起獲得神明庇佑、祈求平安健康。

但要注意的是，民俗上認為光明燈主要用以為在世的人祈福，所以如果寵物已經離世，就不能再點光明燈祈福，建議改做功德、超渡法會或行善積德來迴向。



