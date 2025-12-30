光明的播種者～林芯瑩／丁倩

▲雲林「那可拿戒毒機構」負責人林芯瑩與先生，自創機構以來，陪伴無數吸毒者重回光明，守護每個迷途的生命。

丁倩

她出生在看似安穩而富足的世界裡，

燈火明亮，窗明几淨，

卻在生活的縫隙中，看見誘惑悄然蔓延，

像霧，無聲無息，卻能遮蔽方向。

她不是旁觀者。

毒癮曾伸出黑色的手，拉走她最親近的人；

她也曾陪著摯愛，在深淵邊緣徘徊，

一次次伸手、一次次拉回，

在絕望與不捨之間，學會什麼叫守候。

命運沒有讓她轉身離開。

在戒毒所裡，

她遇見了一個同樣走過黑暗、

卻已選擇回頭、努力站穩腳步的靈魂。

那時的他，已完成戒毒，

選擇留下來，成為機構的一名職員，

用親身走過的路，陪伴後來的人。

一年並肩同行的日子裡，

他們在工作與陪伴中彼此理解，

在真實與坦誠中慢慢靠近。

兩個帶著傷、卻不再逃避的人，

在迷霧中彼此辨認，

相知、相惜、相愛。

於是，愛情不是衝動，

婚姻也不只是承諾，

而是在時間裡被驗證過的選擇——

在相戀一年後，

他們攜手走進婚姻，

開啟一段共同守護光明的旅程。

她沒有停下。

因為她知道，

若光只留給自己，那還不夠。

於是，在雲林，

他們種下了一顆名為「那可拿」的種子。

這裡不是冷冰冰的機構，

而是一盞盞不熄的燈，

為迷失的人亮著，

為想回頭的人等著。

一扇門，迎接一段顫抖的人生；

一盞燈，守住一顆渴望清醒的心。

在這裡，

責備被放下，

理解被拾起，

陪伴成了最溫柔、也最堅定的力量。

她不只留在機構裡。

她走進校園，走進監獄，走進戒毒所，

把自己走過的黑夜，

化成提醒，化成警鐘，

也化成希望。

孩子們在她的故事裡，

第一次看見另一條路；

家庭在她耐心的傾聽中，

慢慢縫合破碎的裂痕。

哭聲與笑聲交錯，

寫下新的篇章。

她的話語，

像光穿過厚重的雲層，

不是刺眼，而是溫暖；

不是命令，而是邀請——

邀請每一個迷途的人，

重新相信自己。

在那可拿，

每一次陪伴，都是一次生命的延續。

她與團隊守在黑暗邊緣，

不催促、不放棄，

只是靜靜地，為人點燈。

她始終相信：

生命本就有重生的能力，

迷途不是終點，

只是暫時看不見光。

她播下希望，

看著它在一個又一個生命裡生根、發芽、開花；

她守望奇蹟，

也明白奇蹟其實來自不離不棄的日常。

林芯瑩，

不只是戒毒者的引路人，

她是黑夜裡的守望者，

是迷霧中的提燈人。

雲林的土地，因她而溫暖；

曾經破碎的人，因她而重新站立。

光明，不只存在於遠方的天空，

也存在於她遞出的每一次理解、

每一句鼓勵、

每一份無聲卻堅定的堅持之中。

她的故事告訴我們——

迷霧終會散去，

毒散雲開，心神得明；

絕望，終將被希望取代。

每一個走向光的人，

都是她播下的花；

每一個重新出發的家庭，

都是她守護的奇蹟。

在她眼中，

沒有真正迷失的生命，

只有——

正在等待光明的心！

▲雲林「那可拿」負責人林芯瑩，將自身經驗帶到全台各地，傳遞戒毒知識與希望！

▲雲林「那可拿］機構的全體工作人員合影。

（照片林芯瑩提供）