光明路啟動2期改善工程 擴大工期9個月

「光明路改善第一期工程」六月完工後，獲得地方一致肯定，第二期已於十月二十八日完成決標。市府表示，第二期工程總經費約新臺幣三千萬餘元，工期預計九個月，將進一步擴大改善範圍，全面提升七堵地區步行安全與街道品質。

為強化工程前期溝通、降低施工期間對地方生活的影響，工務處日前於七堵火車站前舉辦施工前說明會，邀集地方里民、商家及民意代表共同參與，說明工程內容、施工期程與交通維持措施，廣泛蒐集地方意見，展現市府「先溝通、再施工」的施政原則。

工務處土木工程科長張佑竹指出，七堵火車站是地方最重要的交通樞紐之一，周邊緊鄰傳統市場與商業聚集區，每日通勤、採買與轉乘人潮眾多。第一期工程率先改善車站周邊核心路段，透過人行道拓寬、路口整理與街道景觀優化，不僅大幅提升行人通行安全，也成功改善整體市容，獲得居民與用路人正面回饋。

張佑竹表示，第二期工程將由七堵車站一路延伸至明德二路口，延續第一期工程的設計理念與成功經驗，整合人行空間、排水系統、道路照明與交通設施，透過系統性、整體性的改善手法，逐步串聯起連續、友善且安全的步行動線，讓市民無論通勤、購物或日常出行，都能享有更舒適的行走環境。