光明路改善第二期工程即將施工 工務處召開說明會 落實溝通

「光明路改善第二期工程」延續一期成果，即將啟動。



（圖：市府完工模擬圖）

基隆市政府工務處昨（28）日表示，為積極建構友善人本環境，繼今年6月「光明路改善第一期工程」完工深獲好評後，該路改善工程（第二期）」亦於今年10月28日決標。該案投入經費約新臺幣3130萬餘元，預計工期9個月。為落實社會溝通，工務處已於12月16日於七堵火車站前召開施工前說明會，與居民及民意代表充分溝通，確保工程執行更貼近民意。

工務處土木工程科長張佑竹指出，七堵車站為該區最重要的交通門戶，周邊鄰近傳統市場與商圈，生活機能豐富，每日通勤及採買人流匯集。第一期工程優先改善車站周邊核心區域，成功優化行人通行環境與街道景觀，發揮了優良的示範效應。

張佑竹說，第二期工程將由七堵車站延伸至明德二路口，延續第一期整合人行道、排水、照明及交通設施的成功經驗，透過系統性的硬體提升，逐步串聯起完整且連續的步行系統，讓市民不論是通勤或購物，都能享有更安全、舒適的用路環境。

工務處強調，行人環境改善需兼顧施工效率與居民生活品質。後續各期工程將持續秉持「先溝通、再施工」原則，充分吸取第一期推動經驗，在進場前加強與周邊商家、居民的協調作業，並落實交通維持措施，力求在確保工程品質的前提下，將施工對交通與生活機能的影響降至最低。

市府期盼透過光明路整體的改善，逐步將七堵地區打造為人本交通的指標型典範，提供市民更優質的城市生活空間。