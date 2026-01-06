光星重畫遭指黑箱 竹縣府發聲明澄清了

新竹縣政府6日下午發聲明澄清，光星重畫區所有程序均依法辦理。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府6日下午發聲明澄清，光星重畫區所有程序均依法辦理。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

媒體人吳子嘉5日直播時指稱新竹縣副縣長涉新豐光星重畫區圖利，已向新竹地檢舉具狀告發。針對外界對於光星重畫區辦理時程、開發費用增加及補償程序有所質疑，新竹縣政府6日下午發聲明澄清，本案所有程序均依法辦理，且土地改良物拆遷補償費等，均經政府部門依職權審核 。

吳子嘉稱國防部靶場的光星重畫案，推了8年停滯不前，在陳見賢主持重畫案後，不顧國有財產署反對，在未舉辦公聽會情況下，8個月就通過重畫案，其中97％土地為國防部擁有，但地上物拆遷經費卻高達2億多。無在直播中表示已將相關資料提供檢調參考，新竹地檢署也證實收到告發，已分案調查。

縣府指出，本重畫案開發費用由原先約1億9200萬餘元修正增加至約4億3400萬餘元，增項主因為「土地改良物拆遷補償費」。由於區內原國防部軍備局「光星營區」建築老舊，初期規畫未納入，後經軍備局反映並納入補償範圍。相關補償基準由縣府工務處及農業處依規審核，並於106年公告數額確定，後續由軍備局工程營產中心函請重畫會辦理提存，確保補償作業具備合法性與公平性。

縣府表示，本案自105年核定後持續推動，歷時8年協調，絕非短期倉促完成。因開發費用增加導致重畫負擔提高，最大地主國防部軍備局（面積佔全區94.33％）對分配方案在106年至109年多次表達異議，導致計畫修正案未能通過。經重畫會與軍備局於111年至113年間反覆溝通，最終於113年3月達成分配方案共識，並經市地重畫委員會合議審議通過。

縣府重申，修正後計畫書明定土地所有權人配回比例維持在40.4％，未因費用增加而減損。最終分配方案係依軍備局意見辦理，且經軍備局、國產署及桃園市政府等公有土地代表參加會員大會達成共識，充分保障公有土地權益。目前重畫會尚未申請解散，相關會議紀錄與分配清冊均已公告於新竹縣政府地政處網站供公眾閱覽。

