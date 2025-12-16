光榮特庫摩參加2026台北電玩展，《仁王3》《零～紅蝶～重製版》中文版現場開放試玩

臺灣光榮特庫摩宣布，決定參展 2026 年 1 月 29 日（四）～2 月 1 日（日）為期四天於台北南港展覽館 1 館（台北市南港區）舉行的「2026 台北國際電玩展」（以下簡稱：TpGS2026），並同步公開特設網站。

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

「光榮特庫摩 TpGS2026」特設網站 https://www.gamecity.com.tw/tpgs/

首次公開設置試玩區的三款中文版作品，包含以「黑暗戰國」為世界觀的動作RPG「仁王」系列最新作『仁王 3』、以雙胞胎命運為主軸，重現經典和風恐怖冒險遊戲『零 ～紅蝶～ REMAKE』，以及可暢快體驗三國名將無雙戰場的戰術動作遊戲『真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered』，其中『零 ～紅蝶～REMAKE』與『真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered』為全球首次試玩。

展場各區域也將重現作品世界觀，安排試玩互動及 SNS 特典活動、和專屬區域螢幕播放影片等豐富內容，販售區也將提供多樣遊戲軟體與周邊商品，詳細資訊敬請期待後續公告。參展作品及出展期間活動內容，於「光榮特庫摩 TpGS2026 特設網站」與臺灣光榮特庫摩 Facebook 粉絲專頁（@KoeiTecmoTW）同步公開，請隨時關注。

2026 台北國際電玩展活動概要

展覽期間：2026 年 1 月 29 日（四）～2 月 1 日（日）

會 場：台北南港展覽館1館（台北市南港區）4樓

以上內容為廠商提供資料原文