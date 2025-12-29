光榮特庫摩暗示經典IP回歸！ 2026年有望重啟某款懷舊之作？

光榮特庫摩董事副總經理兼 AAA 工作室負責人的早矢仕洋介，最近在分享未來展望時透露了讓許多玩家振奮的消息。除了目前正在全力推進 AAA 工作室的新遊戲開發計畫外，他也暗示某款懷舊 IP 可能即將回歸。

6 代後已經快要 7 年沒有新作。（圖源：DEAD OR ALIVE 6）

根據 ファミ通的年末專訪，早矢仕洋介對 2026 年的展望部分說：「我們將推進 AAA 工作室的新作開發。與此同時……那款讓人懷念的作品或許將會回歸！？」。

由於早矢仕洋介過去曾參與過《生死格鬥》、《忍者外傳》、《仁王》等系列的製作，考慮到《忍者外傳》剛推出新作，《仁王3》本就在 2026 年推出，因此許多網友也猜測很可能是睽違 6 年多的格鬥遊戲系列《生死格鬥》。當然也有不少老玩家把希望放在《影牢》系列上。

在回顧近期表現時，早矢仕洋介特別提到了目前發售中的 Nintendo Switch 2 新作《薩爾達無雙 封印戰記》。該作以《薩爾達傳說 王國之淚》為背景。並且提到 2025 年是以《鬼滅之刃》為中心，感受到動畫電影力量最充沛的一年，讓他期待 2026 年又會有哪些新作品即將公開。