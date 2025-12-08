光波放鬆的好處？腦神經健康設備品牌告訴你

【商家指南推廣專題】

腦神經健康品牌「腦優儀」分享 NeuroVizr™ 的睡眠應用趨勢

根據睡眠醫學統計，超過三分之一的現代人面臨入睡困難、淺眠與情緒壓力問題，嘗試冥想、音樂、精油等放鬆方式及傳統助眠藥物成效有限，且長期使用易產生依賴。近年歐洲神經團隊導入「聲光腦波同步」技術，透過非侵入式光波刺激，引導腦波節律進入放鬆與深眠狀態，逐漸成為一種新型態的睡眠科技解方，今天，腦神經健康設備品牌「腦優儀」將告訴你光波放鬆的好處，以及NeuroVizr™的使用方式。

光波放鬆的好處

研究顯示，當大腦皮質受到特定頻率的閃光與聲波刺激，可能會產生共振反應，促使腦波進入放鬆（α波）、專注（β波）或睡眠（θ波、δ波）狀態，這種外部引導形式，被神經科學稱為聲光腦波同步（AVE），能以非認知方式快速改變腦部節律，啟動感官系統放鬆的路徑。

當長期處於壓力或睡眠不足時，大腦節律容易混亂，而光波放鬆的好處正是透過定期的節律刺激，重建穩定的神經網絡，維持更清晰的思緒與情緒，相較於咖啡因或安眠藥，更能透過非藥物、非侵入性方式，達到自然放鬆的目的，也避免化學依賴與副作用。

腦神經健康設備品牌的光波放鬆產品

「腦優儀」是千璽國際有限公司代理的腦神經健康設備品牌，引進歐洲認證的神經光學科技（Neuro-Optic Technology）產品，研發團隊整合光頻節奏刺激（NeuroLight）、聲波同步節奏（NeuroSound）、專業腦神經模組（NeuroPrograms）等三項技術，透過高頻閃爍LED與雙聲拍設計，影響視覺與聽覺並搭配自我調節能力，進入放鬆或專注時間狀態。

NeuroVizr™提供多種操作模式，使用者僅需選擇目標情境，配戴裝置並調整亮度與音量，閉眼專心跟隨節律約 5到15分鐘，結束後再靜坐1至2分鐘即可進入狀況。腦神經健康設備品牌「腦優儀台灣」建議，睡前使用約11分鐘，有助降低警覺、放鬆身心；開會或讀書前約10分鐘，可提升專注流暢度；壓力大時啟動放鬆程式，能幫助情緒回到平穩狀態。

一名 40 多歲科技業主管表示，過去須仰賴藥物才能入睡，使用NeuroVizr™三週後，入睡時間明顯縮短，並逐步減少對藥物的依賴，目前，「腦優儀」聯合歐洲神經光學專家團隊與在地醫療顧問，針對亞洲使用者調整節奏與亮度，持續優化光頻演算法，未來也將推出全中文版的APP，讓台灣使用者更方便操作。

隨著腦神經科學研究與穿戴式科技不斷進步，越來越多人注意到光波放鬆對睡眠與情緒的好處，而NeuroVizr™以非侵入式光與聲刺激技術，引導腦波進入放鬆、專注或睡眠狀態，結合人腦自我修復與再學習能力，幫助失眠者提升思維清晰度與睡眠品質。千璽國際有限公司表示，未來將持續引進歐洲腦神經科技成果，深化台灣市場的睡眠科技應用，並建立亞洲腦健康新標準。NeuroVizr™ 不僅是一項產品，更是一套以神經科學為本的身心優化方案。

若你想知道更多光波放鬆的好處，不想再依靠藥物助眠，那麼「腦優儀」是值得信任的腦神經健康設備品牌。

本產品為一般生活輔助工具，非醫療器材，無任何醫療療效。無診斷、治療或預防疾病之效能，相關描述皆為使用者主觀感受，實際情況因人而異。如有疾病或不適，仍建議尋求專業醫療意見。

