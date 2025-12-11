光洋科看好AI市場需求 擁貴金屬循環利用商機

（中央社記者潘智義台北11日電）光洋應用材料科技董事長黄啓峰今天表示，因應人工智慧（AI）資料中心需求，半導體製程所需貴金屬或稀土更加稀缺，光洋科擁有金、銀、鉑、鈀、釕、銦、鎵回收再利用循環市場優勢，每年減少碳排放36萬6297噸。

光洋科今天舉行法人說明會，黄啓峰指出，AI算力及資料中心需求，加上地緣政治與半導體資源戰略化、溫室氣體排放對氣候環境的影響，均有利光洋科在半導體、雲端儲存及循環經濟營運模式的建構。

黄啓峰表示，光洋科採封閉式循環模式，將客戶製程的廢料回收，再提供給客戶使用，或向客戶購買廢料，再製後銷售。他強調，光洋科是全球先進材料解決方案的領導廠商，也是世界最大的硬碟靶材製造商，以及台灣主要的半導體靶材製造商。

針對白金今年大漲，他指出，白金今年6月遇到近40年來的最大漲勢，即便有做避險措施，卻因光洋科對白金買多賣少，因而造成評價損失，皆已反映在財報。

他認為，薄膜沉積靶材主要聚焦功能性材料市場，自現階段至2029年可望持續成長，全球半導體靶材亞洲市場需求高達8成。

他說，光洋科的塑性成型中心可供應技術節點28奈米以下的半導體靶材，近年半導體前端製程的工繳（加工費用）年複合成長率達50%；光洋科在2022年投入市場，半導體前端製程占營收比重約4%，2023年達10%，現已近20%，2026年可望達20%。

黄啓峰表示，硬碟（HDD）與固態硬碟（SSD）在資料中心應用，應為「互補」技術而非互相取代關係；在成本誘因之下，未來10年內資料中心或企業伺服器巨量資料儲存應用，仍會傾向使用HDD，持續為光洋科營收及獲利帶來成長空間。（編輯：張良知）1141211