光球音樂祭打造電子樂宇宙 原民派對一路搖到變裝皇后

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「光球音樂祭」公布更多陣容。（主辦提供）

「光球音樂祭」當天傍晚時分，創下台灣首個以全模組合成器即興的先鋒雙人組LUDU將率先現身，以實驗舞曲與Drone搭建失魂音景。揉雜爵士、Trip-Hop、末日金屬和臺語搖滾的破地獄，則邀來謝明諺與Luca Bonaccorsi，以薩克斯風與動態視覺感性訴說轉型後的來世。

其他還有夢東Mong Tong成員洪御與聲音設計師嘉祐組成的實驗電子組合the FVL.法佛朗，藉跨地域取樣、Tribal Ambient和迷走打擊樂重新想像消逝的文明。另從拉非舞曲、部落歪歌、神秘流行edit到地板twerk，原住民派對isaNight就是要把舞池搞得異常嚴重。

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FLINTA*派對「瓊漿玉液」天使長younger dryas，執反拍和打擊樂一路護送陰性力量重返榮耀。東京酷兒派對FETCH共同創辦人MUNÉO，從日菲根源發出讓人不酷不歸的冰火同源之力。土搖大帝國的舞媚娘Public Property Princess，則以東南亞舞曲、台客碎拍和你沒聽過的華流平天下。

最後，旅居陸地的美人魚倍帝愛波Betty Apple將化身尊貴祭司，以舞曲為咒語召喚變裝皇后次元家族所化身的美麗靈獸，賜福現場每位香汗淋漓的星球訪客。全新企劃「星球電台」串連現場不同區域與感官體驗，更有Podcast時段與去年大受好評的Silent Disco舞台。

Podcast由灣島皇后跩姬寶貝化身星球高原導覽員分享自創故事，帶大家又唱又跳，女性向派對「浪漫銀河大舞廳」與「酸六xNaNaSSUS」也分別貢獻精心規劃的互動節目。夜晚時段則由cotton disco主持，邀請好友共同放送歡樂能量。除了舞台與聲光環境，本屆光球也規劃星球食堂、現場裝置與多重互動體驗，邀請所有地球人穿越聲音、舞蹈、派對與藝術交織而成的一日星球旅行。

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