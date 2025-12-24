光田安寧病房「靜的療癒」 頌缽、音樂、狗醫師讓愛與笑聲取代病痛

醫療不只在治療，更需要讓久病的疲憊心靈得到撫慰。光田綜合醫院安寧病房每月定期舉辦一系列「心靈療癒活動」，邀請頌缽音療老師、音樂團隊、狗醫師團隊及芳療師進入病房，以聲音、音樂與動物陪伴，讓病患與家屬在柔和的旋律與溫暖互動中，感受生命與安寧照護的溫度。

(見圖)病人感受低頻震動的缽音，享受療癒、放鬆的氛圍。

近期的「頌缽音療」活動中，隨著低頻共鳴的缽音在空氣中流轉，病房裡瀰漫著寧靜與平和的氛圍。許多病人及家屬閉上眼、靜靜呼吸，彷彿暫時脫離病痛的束縛。音療老師表示，缽音能產生深層共振，有助於放鬆身心、減輕焦慮與疼痛。一名家屬感動地說：「那聲音像是被抱著一樣，很安心。」這份「靜的療癒」為整場活動開啟了沉靜的序曲。

現代鋼琴教育系統沙鹿教室團隊帶來的「回憶音樂時光」則有著完全不同的氛圍，將氛圍從靜謐轉為溫暖明亮。〈甜蜜蜜〉、〈月亮代表我的心〉等熟悉旋律響起，病人及家屬們紛紛露出笑容，有人輕輕打拍子，有人忍不住跟著哼唱，甚至起身合唱。

此外，狗醫師團隊也定期走進安寧病房，帶來充滿療癒力的陪伴時光，讓全場氣氛達到高潮。狗醫師Effy在訓練師引導下進入病房，靠近病床與病患互動，輕輕伸出小手、親暱地貼靠。病人及家屬們紛紛伸手撫摸牠們，臉上洋溢著久違的笑容。一位年近80歲的林爺爺開心地說：「看到牠們，都忘記疼痛了，也回想起年輕時養的秋田與土狗。」不禁懷念過去的美好時光。

而安寧團隊也邀請芳療團體─臺中市芳香全能照護跨業協會進入病房，為病人及家屬按摩，並透過香氣幫助放鬆身心。其中95歲的李爺爺特地陪著93歲生病的太太參加活動，看著太太在按摩中露出久違笑容，也不禁安心了起來。



光田綜合醫院老年醫學科暨安寧病房主任李秉學表示，安寧照護的精神不只是減輕身體的病痛，更要在有限的時間內，讓患者能好好地被陪伴。透過多元活動及輔助療法，如音樂輔助療法(頌缽音療的寧靜、音樂演奏的共鳴)、芳香輔助療法、狗醫師，家屬、病人能有更多交流及溝通的管道，讓安寧病房成為一個有笑聲、有溫度、有愛的地方。