光田邀書法名家揮毫贈春聯 民眾直呼有年味

光田綜合醫院舉辦揮毫贈春聯活動，邀書法名家現場書寫，為醫護人員、患者及家屬送上新年祝福。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

農曆春節將近，年節氣氛也悄悄走進醫院。光田綜合醫院昨日舉辦「光田迎春．墨香傳情」名師現場揮毫贈春聯活動，邀請多位書法名家現場書寫春聯，為醫護人員、患者及家屬送上新年祝福。活動一早便吸引不少民眾前來排隊領取，醫院大廳人潮絡繹不絕，瀰漫濃濃年味與溫馨氛圍。

有民眾請書法老師寫下「馬上健康」，期許脫離病痛。（記者陳金龍攝）

活動由光田綜合醫院總院長王乃弘進行開筆儀式，象徵新春啟動與祝福傳遞；隨後由書法老師接續揮毫，完成「龍馬精神．煥然醫新」吉語，寓意卓越活力與年輕希望，期許新的一年醫療能量持續向前，也為民眾送上煥然一新的健康祝福。

廣告 廣告

此次活動邀請「書法三老」陳耀東、吳義馴、康文鳳老師，以及陳嘉欣老師共同參與現場揮毫。老師們依民眾需求書寫各式吉祥賀詞，從經典祝福到客製化內容一應俱全，讓每一副春聯都成為獨一無二的新年心意。更有民眾拿到春聯後愛不釋手，表示現代多半使用手機打字或購買印刷春聯，這樣的手寫春聯反而更能感受到人情味，也讓過年多了一份難得的儀式感，直呼「手寫的就是不一樣」。

陳耀東在70歲時因陪伴孫子學書法而提筆，從此走進書法世界，將寫字融入日常生活，一寫就是10多年，成為「人生七十才開始」的最佳寫照；而吳義馴與康文鳳，則追隨「不老騎士」王中天學習書法10餘年，風格各具特色。吳義馴偏好古樸厚實的隸書，長年投入書法創作與推廣，深受各界肯定，康文鳳行草流暢、揮灑自如。

活動現場也可見不少護理人員一同參與，與民眾互動領取春聯，拉近醫院與民眾之間的距離。院方更特別安排財神爺現身發送糖果，吸引大小朋友駐足合影，笑聲不斷，讓醫院大廳瞬間充滿過年的熱鬧氣息。

光田綜合醫院表示，此次揮毫贈春聯活動不僅延續年節文化，更是「健康藝術人文系列」的首場活動，期望透過藝術與人文的力量，將健康理念融入生活場景，讓健康不再只是生病時才被想起，而能逐漸成為民眾日常的一種習慣。院方未來也將持續規劃跨界合作，建立具溫度與深度的長期品牌定位。