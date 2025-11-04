光田×不老棒盟 智慧健康照護

光田骨鬆中心團隊以行動檢測服務，協助球員即時掌握骨質狀況，讓運動更安全、健康更長久。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

弘道老人福利基金會與光田綜合醫院攜手推動「全人健康」理念，結合醫療專業與長照經驗，持續將健康從醫院帶進社區。今年更進一步與光璨健康顧問管理公司及全球健身品牌World Gym跨界合作，推出「長者智慧個人化健康報告」以AI科技精準打造專屬健康處方，為長者打造安全、有效且具預防導向的健康管理新模式，實踐賴總統的「健康台灣」願景。

今年「不老棒球聯盟大會師」吸引全台15支球隊、逾500名長者齊聚。光田醫院現場設置「智慧健康檢測區」，整合運動醫學科、骨鬆中心、眼科與營養團隊，提供InBody分析、握力測試、骨質密度與裂隙燈檢測等多元服務。由World Gym提供設備與教練團隊支援，讓檢測流程更精準順暢。透過醫療與健身跨界合作，從肌力、骨質、營養到體適能，全方位呈現長者的健康樣貌，實踐「全人健康」的整合精神。

最大亮點是光田與光璨共同開發的「生活型態健康管理平台」，可即時整合檢測數據，生成每位球員的「個人化智慧健康報告」。報告內容結合專業醫療相關建議，協助長者從了解自身狀態出發，調整生活與訓練方式，搭配醫師與營養師能現場解說、即時指導，從場上揮棒到場下衛教，形成完整的健康循環。

光田綜合醫院副執行長王詩婷表示，這次跨界合作象徵醫療、科技與運動的整合實踐。「我們的使命不只是治療疾病，而是讓長輩能自在運動、健康生活。智慧科技能讓健康管理更貼近每一個人真正個別化的需求，期待繼續陪伴大家一起揮出健康全壘打。」

這項創新不只是一次活動，而是光田對未來社區健康模式的想像。醫療團隊希望透過這樣的嘗試，把「AI與個人化健康」落實在日常互動中——讓每一筆檢測資料轉化成有意義的行動建議，讓科技成為溝通橋梁，而不是距離。這也呼應衛福部推動的「AI駕馭個人化與價值導向醫療」及「生活型態醫學」方向。光田將持續以人為本、以預防為核心，推動智慧科技融入社區健康照護，讓「健康台灣」從理念成為日常，真正實現在每一位長者的生活中。