光看就好冷！氣象粉專秀驚人雲圖 示警「強烈冷空氣傾洩而下」

天氣入夜溫度愈低，氣象粉專「台灣颱風論壇」今（2日）貼出驚人的雲圖，提醒一層層排列的雲街非常明顯，強烈冷空氣正傾洩而下。該粉專表示，首波強烈冷氣團已正式影響台灣，部分地區受輻射冷卻影響，有機會下探8至9度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」 今日下午在臉書粉專發文並曬出雲圖表示，強烈冷空氣正傾洩而下，從雲圖上也能清楚看到，冷空氣通過相對溫暖的洋面後，所以形成一層層排列的雲街（冷平流雲系），這也代表冷空氣推進的進度及走向，「光看就好冷」。

該粉專表示，首波強烈冷氣團已正式影響台灣，今夜至週六清晨為第一波，將是最寒冷時刻，各地低溫10至13度，風勢較強地區，體感溫度再低3至5度，至於平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷，因輻射冷卻影響，深夜至清晨有機會下探8至9度。

週日至週一天氣會短暫緩和。該粉專表示，由於強烈冷氣團稍減弱，轉為乾冷、晴朗型態，日夜溫差大，白天高溫回升至17至22度。該粉專進一步指出，到了週一晚上，另一波強烈冷氣團開始南下，預計週二起籠罩多日，因為屬於乾冷型態，如果輻射冷卻效應明顯，各地可能出現更冷的極端低溫。

該粉專提醒，未來一週北方強冷空氣持續補充、南下，一月上旬將會是整體偏冷，且以乾冷型態為主，日夜溫差大、清晨寒意強烈將成為常態，呼籲民眾做好心理準備囉。

