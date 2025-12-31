台北市今（2）日發生一起火警，下午4時大安區市民大道四段路邊突然煙霧瀰漫，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，消防人員在附近搜尋濃煙來源，現場發現疑似台電地下電箱冒煙，通報台電人員到場緊急維修處置，所幸未造成人員傷亡，事故原因仍待調查釐清。
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論，引起中國政府不滿，中日關係緊張，中國政府進而呼籲民眾避免赴日旅遊...
民眾黨前主席柯文哲今（2）日赴立法院向朝野立委討論人工生殖法，下午先是與民進黨立法院黨團總召柯建銘見面寒暄，隨後也正式拜會民進黨團。柯建銘表示，有關人工生殖法有行政院的版本，所以會照著院版走，至於最後會通過哪一個版本就尊重立法院，「柯P都來了，我們比較期待談總預算的部分可以多幫忙。」對此，柯文哲直呼，「你老大欸，你以前都沒問題，現在怎麼卻有問題」，該怎麼做就......
最年輕的紐約市市長曼達尼（Zohran Mamdani）1月1日走馬上任！他是首位穆斯林和南亞裔市長，也是第一位用《古蘭經》宣示的市長。和川普政治立場完全不同的曼達尼，外界對他上任後的政策和作為高度關注。
台股在2026年首個交易日開出亮眼紅盤，在法人買盤回流帶動下，台積電今（2）日震盪走高，收盤大漲35元，再創1585元新天價。對此，素有「不敗教主」之稱的陳重銘提醒投資人，第1季追高要小心。權值股方面，台積電收在1585元新高，漲35元，漲幅2.26%；鴻海收232元，上揚1.5元，漲幅0.65%；台達電收995元，漲32元，漲幅3.32%；聯發科收1470......
生活中心／杜子心報導南韓釜山近年成為不少台灣旅客出國首選，直飛航班多、物價相對親民，加上靠海城市特色鮮明，札嘎其市場、青沙浦等海鮮景點幾乎是行程必排，美食清單中更少不了現烤扇貝、貝類與牡蠣。不過近期卻陸續有台灣遊客在社群平台分享，赴釜山旅遊期間吃完海鮮後，出現嚴重嘔吐、腹瀉，甚至得送醫急診的狀況，其中一名網友更透露，一家四口吃了一餐烤扇貝後，每個人都接連送醫，總醫藥費逼近新台幣4萬元。貼文引發不少旅客也分享自身經歷。
ETF規模前兩大ETF配息出爐！根據元大投信2日公告，元大台灣50（0050），每受益權單位擬配發1元，以今日收盤價66...
隨著台股連續三年漲幅亮眼，國人參與股市熱度在2025年達到新巔峰。根據臺灣證券交易所統計，截至2025年12月底，台股總...
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在半導體類股及光電族群齊揚帶動下，台股大盤今（2）日呈現正面走勢，終盤走升1.33%，加權指數落在29349.81點，續創歷史新...
女星張鈞甯主演《匿殺》於中國12月31日上映，上映兩天票房已經突破1.3億人民幣，達到約6億台幣的成績，更在上映首日票房打敗《阿凡達：火與燼》與《動物方城市2》，登上全中國票房冠軍，成為跨年檔的最大贏家。記者林汝珊
地方中心／陳崇翰 基隆報導這麼寒冷的天氣，誰這麼過分，偷走住家的熱水器！受到強烈大陸冷氣團影響，全台冷颼颼，可是在基隆地區，卻有宵小鎖定民宅的熱水器，看準防火巷裡面，鮮少有人注意，就在光天化日之下，大膽犯案，似乎還專挑新款熱水器，警方初步統計，至少有六戶民宅遭竊，暫時沒有熱水可用。
[NOWnews今日新聞]經濟部今（2）日正式公告「中華民國115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，費率審議期間各界意見均納入並經躉購費率審定會審慎評估，整體政策持續維持多元設置誘因，推動各類再...
前民眾黨主席柯文哲今（2）日談起家中經濟狀況時稱，打京華城案等官司的費用數字太龐大，他有跟妻子陳佩琪說要賺生活費，所以陳努力在找工作，「不然她每天都要在家裡寫臉書，我很頭痛」。對此，陳佩琪回應，「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫」。
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，先前以虛擬貨幣買賣方式，協助詐騙集團洗錢2700萬元，一審法官依組織犯罪等罪，分別判處10年及15年徒刑；去年12月5日，高院開庭後裁定劉向婕、杜秉澄各以80萬元、100萬元交保，當天劉母便為女兒辦保；另一方面，杜秉澄則在1個月內籌到50萬元保金，法官同意改以50萬元交保，杜秉澄在2日下午重獲自由。
[NOWnews今日新聞]伊朗因貨幣貶值、通膨飆漲導致生活成本飆升，近日許多民眾走上街頭抗議，示威活動引發暴力衝突，已造成多人傷亡。對此，美國總統川普（DonaldTrump）今（2）日放話表示，若伊...