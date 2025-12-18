光線為畫、石材為筆！27 坪中台灣豪宅現代輕奢的極致展現，構築與光影共舞的都會避世所

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 AJA安頡建築室內設計

這間位於中台灣的知名建案，在設計上將豪宅磅礴的氣勢與精緻度濃縮進 27 坪的單層空間，風格定調為現代輕奢，整體設計以簡約為骨、光影為魂，透過一致性的溫潤木質調與沉穩灰階石材鋪陳，營造出寧靜且精緻的奢華感。格局方面選擇適合夫妻的兩房配置，公領域開放式設計弱化了客廳、餐廳與書房的實體界線，使居住者在室內能感受到開闊無壓的氣度，宛如置身於都會中的優雅避世之所。



從玄關一進門，設計師以淺木色壁面搭配鏡面或玻璃門片打造系統櫃，形成「迎光與返光」的效果，營造輕柔而有質感的入門氛圍；天花板向上延伸的斜頂設計，以及光膜的應用宛如迷你天井，呈現出優越的採光流通性與空間感。往內走至客廳，利用縱深將廳區以沙發為分野做了不同機能得分配，並透過地坪與天花的統一延展設計，放大空間感；電視牆以簡約薄板磚呈現全平面化的視覺設計，去電視櫃的設計將線路隱藏於牆體後方，讓視線由立面延伸道平面。書房區則設於客廳後方，選擇帶有弧形扶手靠背的沙發取代半高牆隔屏，無隔牆的配置讓書房與公共區域連通。略高於沙發的書桌高度設定符合人體工學，亦保有良好的視野；沙發後方系統櫃牆搭配開放展示架的複合式型態，保有充足收納卻不顯單調；輕軌天花與地坪材質一致處理，光帶設計隱藏於梁下，窗邊配置讓自然光迅速注入，令室內呈現輕盈明亮、寬敞延伸的視覺效果。



餐廚區域採取開放式佈局，中島成為設計核心，完美呼應了現代生活的社交需求。增設的廚房中島不僅具備強大功能和視覺美感，更創造充裕的備餐料理平台，成為連結廚房與客廳的樞紐，使家人和朋友能在此區域進行緊密的互動。在材質選用上，設計師將冷冽的大理石與溫暖的木質進行巧妙混搭，木作餐邊櫃體提供了充足的收納，其暖色調與中島檯面的潔淨石材形成完美的對比與平衡，在提升空間奢華感的同時，也確保了用餐環境所需的溫馨與舒適度。

以大坪數豪宅的設計手法刻畫的 27 坪精品小宅中，僅運用了大理石、薄板磚、木質元素和鍍鈦金屬作為主要建材，藉由材質比例的搭配詮釋設計的細膩度；盡可能透過家具、異材質地板無接縫拼接的手法，取代傳統輕隔間界定出機能區域、但保持視覺與動線的開闊性。最特別的是在光線的佈局上，藉由燈帶、燈膜與吊燈創造不同的光源，在簡約基調中注入細膩光感，處處可見對細節與機能的極致追求，完美體現了都會菁英對高品質、高效率生活方式的嚮往。

