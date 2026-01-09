光群雷公司發律師函：光耀新團隊不實指摘

光群雷射科技公司董事長郭維武及董事郭維斌委請理律法務事務所來函指稱，「光耀科技驚爆侵占掏空，檢調大規模搜索約前董座」的相關報導內容，損害光群雷射科技及郭維武、郭維斌的商譽、名譽或信用，光群及子公司光耀的經營向來合法合規，光耀新經營團隊一面之詞的指控不實。

律師函指出，郭維斌任職光耀期間，日以繼夜為光耀努力付出，帶領同仁使公司上櫃，以創造光耀公司最大利益為職志，絕未於過程謀取不法利益，卻遭有心人士不實指控，將於司法程序捍衛清白；光耀公司新經營團隊一派之言，顯屬不實指摘。

