光耀基隆·點亮港灣 點燈

基隆市長謝國樑日前晚間在海洋廣場主持「光耀基隆·點亮港灣│基隆400系列活動」點燈儀式，正式點亮今年冬季最璀璨的港灣景致。全球人氣IPMR.SHARK鯊魚先生首度成為基隆點燈主角，以「Love&Peace」貫穿港區光景。從「豐饒海洋」意象到基隆的城市符號，以完整光影路徑呈現港都四百年的國際視野與文化底蘊。

市府文化觀光局表示，1626年西班牙船隊登陸和平島，開啟基隆與世界接軌的歷史序幕。四百年來，基隆始終以港為家、以海為路，以獨有的韌性與開放姿態，連結世界、孕育多元文化。今年，「光耀基隆·點亮港灣│基隆400系列活動」以國際城市的視角重新定義節慶光景。我們以「光、藝術、節慶」為語言，打造一條具文化敘事的港灣光帶，呈現基隆「流動、世界性、有愛」的城市精神。

謝國樑希望市民能在熟悉的城市中，看見新的光景表示，今年的冬季，基隆以港灣為舞台，用光與藝術重新定義城市的節慶風貌。我們希望市民能在熟悉的城市中，看見新的光景；也邀請國內與國際旅客走進基隆，體驗這座港都的文化能量與節慶魅力。基隆是一座向海而生、迎向世界的城市。每一道光，不僅照亮港灣，也照亮基隆下一個四百年的未來。

市文化觀光局局長江亭玫指出，今年度的燈飾廊帶，以海洋廣場為起點，由16公尺高的聖誕樹結合貼圖人氣角色鯊魚先生，用活潑可愛的視覺來抓住旅客的目光，並以富含基隆400年底蘊的燈飾來為港灣增添溫暖；而基隆美術館前6公尺高的鯊魚先生則帶領全體角色亮相，以海港文化結合馬年意象，打造具備「親子互動×國際拍照點」雙效的城市迎賓場景，歡迎民眾一同前來打卡留念。

除了港區週邊的燈飾，更是首度以田寮河為軸線，打造了穿越市中心的夜間文化廊帶。田寮河是台灣第一條人工運河，承載基隆的飲食文化與海港歷史。今年，將其再度轉化為現代城市的公共舞台︱白天是充滿生活節奏的河岸；夜晚則成為光影、水氣與風景的城市劇場。從海洋廣場、美術館到寶馬橋與喜豬橋，光與海風構成基隆冬季最詩意的城市語彙。

江亭玫表示，今年冬天，基隆向世界展現一座港都的新氣象︱︱︱更友善、更精彩、也更具國際城市的文化魅力。此外，也將配合歲末氛圍推出系列打卡及照片分享活動，歡迎民眾鎖定「基隆市文化觀光局」粉絲專頁或官網，邀請市民、全國旅客、國際朋友們，來基隆走進港灣、走上河岸，用自己的方式感受這座城市跨越四百年的能量與光彩。