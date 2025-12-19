光耀科技驚爆侵佔掏空 檢調大規模搜索約談前董座

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

光學膜製造廠光耀科技（股票代號：3666）去年易主，驚爆侵佔掏空疑雲。新團隊內部查核後向檢調告訴指出，前董事長郭維斌、前總經理袁廣麟和寧波光耀總經理洪啟廸等人疑似透過假交易與浮報人事費等方式，侵占掏空資產5100萬元，檢調今天（19日）追分多路，對郭維斌等人同步發動搜索約談。

上櫃公司光耀科技驚爆掏空疑雲，檢調今天下午同步搜索前董事長郭維斌、前總經理袁廣麟和寧波光耀總經理洪啟廸等人相關處所。（圖／翻攝鏡報新聞網）

光耀科核心產品是應用於TFT-LCD顯示器背光模組的稜鏡片，是提升顯示器亮度和擴大視角的關鍵零組件。光耀科透過中國子公司寧波光耀進行產品裁切。

廣告 廣告

上市公司光群雷去年以4.5億元將光耀科持股出售給元德投資為首的團隊，簽立「公開收購股票契約書」，光群雷董座郭維武承諾光耀科沒有未經揭露的負債與欠稅，契約第8條設下高達4.5億元的懲罰性違約金；其弟郭維斌也宣稱有具體經營策略，可以在來年轉虧為盈。光群雷因處分持股獲利貢獻約2億元。

元德投資團隊因此同意公開收購，並留任郭維斌為董事及執行長，接手卻發現寧波光耀長期未足額為員工繳納社會保險金，可能遭罰款及補繳人民幣644萬餘元、約折合新台幣2784萬元；迎來的是高達2.8億元鉅額虧損，甚至查出內鬼掏空弊端。新團隊不滿踩雷，提告向光群雷索賠4.5億元天價違約金。

光耀科技前董座郭維斌等人被控疑似透過中國寧波光耀子公司假交易與浮報人事費等方式，侵占掏空資產5100萬元。（圖／光耀科技官網）

新團隊查核認為，郭維斌與寧波光耀總經理洪啟迪疑似利用寧波光耀報假帳，光是2022年至2024年，檢測費和代墊款的異常款項高達人民幣415萬元、241萬餘元；還有名目不明的「特定交誼費用」，報銷憑證都被發現使用中國官方稅務系統查驗不到的幽靈公司和假發票。

光耀科技連年虧損，寧波光耀總經理洪啟迪卻被查出長期發放獎金給6名中國籍主管，每人每月領取人民幣2萬元，加上月薪實領新台幣16萬元；且寧波光耀光是去年以「購買年節水果」名義報銷交際費高達人民幣40多萬元，估算在當地能購買20噸水果，款項直接滙入承辦人個人銀行卡，金流用途疑點重重。

查核還發現，郭維斌被控未經董事會決議，用公款承租BMW豪華座車給兒子使用長達3年，累計租金高達新台幣567萬餘元，從未在財報揭露，卸任後還讓兒子繼續使用。郭維斌另被控主導光耀科技和自己特助成立的東莞市光志光電公司長期非常規交易，嚴重虧損仍持續讓利。

桃園市調查處接獲新團隊控告，郭維斌等人涉犯刑法背信罪及證券交易法特別背信罪，報請新竹地檢署指揮偵辦，今天搜索約談郭維斌等人相關處所。



更多FTNN新聞網報導

快訊／中正橋下驚悚命案！河面飄黑灰衣褲「紅鞋女屍」 警方打撈上岸展開調查

南投驚傳凶殺案！男子開車撞倒鄰居 拿刀狂刺奪命再打110自首

「剴剴」生母申請180萬補償金遭駁回！ 北檢：完全未盡人母責任

