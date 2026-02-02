光耀科疑浮報費用掏空 賴憲政黃世聰點出公司治理風險 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

上櫃光學膜廠光耀科技轉手未滿兩年，即傳出前經營團隊疑涉掏空與不實請款，檢調已展開搜索並約談前董事長郭維斌等人，引發市場震盪。財經專家賴憲政與黃世聰在節目中分析，本案不只是個案疑雲，更凸顯上市公司資訊揭露不完整及境外子公司內控缺失的結構性風險。

據曝光資料，光耀科新團隊接手後發現，中國子公司疑以幽靈廠商發票浮報檢測及人事費用，金額逾新台幣五千萬元，部分請款僅憑高層簽核即撥款，缺乏明細與驗證；另多年未足額提繳員工社會保險，遭要求補繳及裁罰約人民幣六百餘萬元。

黃世聰在《57爆新聞》指出，如不實發票與虛列費用屬實，已非單點舞弊，而是公司內控與治理系統性失靈。上市櫃公司在費用核銷及關係人資源使用上，應有完整決議與揭露程序，否則恐觸法；節目並提及，前高層疑長期以公司名義承租高價車輛供親屬使用，內稽內控是否到位，也涉及公司治理問題。

資深市場分析師賴憲政在《關我什麼事》節目中聚焦交易結構指出，光耀科原母公司光群雷射出售持股時，契約載明標的公司無隱匿負債及重大違法情事，但併購過程中重大資訊是否真實揭露，應由金融監理機關查明。他也提醒，境外子公司支付高層薪酬及稅費義務常被低估，「若交易前未揭露，實質上就是隱性負債，最後由接手方承擔」。

此案亦凸顯監理漏洞：中國大陸子公司若違法亂紀，台灣監理單位不易察覺，投資人權益如何保障成疑。對相關指控，光群雷律師發函表示，公司及人員一向依法經營，外界說法屬片面指摘，當事人否認掏空，並將循司法程序自清。

財經專家認為，本案後續值得關注的指標，包括併購承諾履行情形、境外子公司揭露透明度，以及董事會與內控機制能否及早防弊。

