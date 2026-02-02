光耀科疑涉掏空 賴憲政、黃世聰示警境外子公司內控風險
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
上櫃光學膜廠光耀科技轉手未滿兩年爆出前經營團隊疑涉掏空與不實請款，檢調單位已展開搜索並約談前董事長郭維斌等人，引發市場震盪。針對案情發展，財經專家賴憲政和黃世聰分別在電視節目指出，本案不僅是個案疑雲，更暴露公司重大資訊應真實充分揭露及境外子公司內控兩大結構性風險。
依照已經曝光的訊息顯示，光耀科的新團隊進駐後發現，中國子公司疑以幽靈廠商發票浮報檢測及人事費用，金額逾新台幣五千萬元，部分請款僅憑高層簽核即撥款，缺乏明細與驗證流程；另也查出多年未足額提繳員工社會保險，遭要求補繳與裁罰約人民幣六百餘萬元。
財經專家黃世聰在《57爆新聞》節目指出，若不實發票與虛列費用情節成立，已非單點舞弊，而是內控與治理系統性失靈；對上市櫃公司而言，費用核銷與關係人使用資源應有完整決議與揭露程序，否則即踩法律紅線，是否涉及背信亟待司法釐清。節目也提及，前高層疑以公司名義長期承租高價車輛供親屬使用，相關費用和用途如何通過內稽內控，也涉及公司治理等問題。
資深市場分析師賴憲政在《關我什麼事》節目中則聚焦交易結構指出，光耀科原母公司光群雷射出售持股時，契約載明標的公司無隱匿負債、無重大違法情事；併購交易過程，相關重大資訊是否真實且充分揭露，金融監理機關應依職責查明。他並指出，境外子公司支付高層主管的薪酬與稅費義務常被低估，「若交易前未揭露，實質就是隱性負債，最後由接手方埋單」。
此案也凸顯：「中國大陸若有違法亂紀，將是台灣監理單位的漏洞，主管機關不易察覺」。現在被舉發了，難道調查局不管嗎？資本市場到底還有多少類似這樣的公司？投資人的權利到底在哪裡？
對相關指控，光群雷方面委請律師發函表示，公司與人員一向依法經營，外界部分說法屬片面指摘；相關當事人亦否認掏空不法，強調循司法程序自清。財經專家認為，本案後續發展值得關注的指標重點包括：併購的承諾義務、境外子公司揭露透明度，以及董事會與內控機制是否能及早防弊。
更多FTNN新聞網報導
中油三接工程遭爆浮報百億 黃世聰批：用人命堆出的沉箱誰在撈?
中工雲宇宙AI園區75億銷售案查無重訊 小股東要求調查
馬斯克「星鏈」網路服務成詐團工具 中檢警偵破跨國詐團不法逾2億元
其他人也在看
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
2月除息ETF登場 美三大就業指標出爐 投資人關注Fed利率路徑 外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在2月除息ETF登場，債券型年化配息率最高達9%；美三大就業指標出爐，投資人關注Fed利率路徑；以及外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉，台股投資人緊盯資金動能。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
全年EPS上看39元！「這記憶體」亮燈創高直逼350元目標價 市值衝破兆元大關
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於記憶體缺貨潮保持強勢，相關族群營運前景樂觀，吸引大量資金挹注，股價因而水漲船高，記憶體一哥南亞科（2408）上周...
黃金暴跌銀樓爆滿！ 投資人趕「周一新牌價」前搶買
國際黃金價格周四創歷史天價，每盎司5594美元，接著一夜暴跌近10%，跌到4892美元；銀樓牌價也回落2萬元以下。但因為多數投資人認為，長線金價仍看漲，由於銀樓公會，會在周一10點40更換新牌價，不少人紛紛到銀樓搶買黃金，價格每錢跟星期四相比，就便宜了兩千多塊。 #黃金價格 #暴跌 #銀樓 #牌價 #投資 #搶購
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
黃仁勳狂開金口、台積電仍跌 25 元！專家：回測「1價位」是禮物
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，台積電（2330）是支撐AI發展的不可或缺，並看好未來神山產能未來10年成長100%，台積電今（2）日最低觸及1750元，下跌25元，專家表示，黃仁勳的話不會失靈，2奈米未來供不應求，神山1740元左右都是好買點。
全年獲利暴增3160%！「載板廠」亮燈飆破目標價250元 砸235億元資本支出擴充ABF產能
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI應用需求持續強勁，ABF高階載板市場暢旺，相關族群因而備受市場看好，股價在資金挹注下飆漲，如景碩（3189）昨（30...
台股前線／明開盤上沖下洗？ 「一指標」投資人必看
PGIM保德信基金經理人郭明玉分析，台股雖近期漲多拉回，技術面仍強勢，指數站穩10日均線，受多方題材支撐。然季年線乖離率偏高、下跌家數多於上漲，凸顯強中透弱，加上地緣政治及春節資金需求，短期波動恐加劇。下週美股超級財報週，AI大廠財報將牽動台股供應鏈情緒。產業面，微軟Maia 200推升自研晶片熱潮，雲端業者與晶圓代工龍頭深化先進製程合作，相關設備、材料廠皆受惠。展望未來，先進製程擴產循環將放大獲利動能，全球CSP擴大AI投資，台灣供應鏈全面受惠。預估台廠2026年獲利有望年增20%，本益比上修至19-20倍，推升台股指數創新高。
高檔獲利攻略3／年前要用錢怎麼賣？ 台股ETF投資人調節順序一次看
農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？
熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。
21檔兆元宴概念股9檔開趴！宏碁爆逾14萬大量奔漲停 「新面孔」奇鋐智邦勁揚2%
黃仁勳日前在台舉辦年度重量級供應鏈餐敘「兆元宴」，再度聚焦市場目光。儘管台股今（2）日受美股重挫，盤中一度大跌逾500點，21檔兆元宴概念股仍有9檔逆勢勁揚，其中宏碁（2353）開盤不到半小時即強攻漲停在27.6元，並爆出逾14萬張成交巨量，一度躋身台股成交量前五大，成為盤面最受矚目的焦點；本屆兆元宴的「新面孔」奇鋐（3017）和智邦（2345）亦齊步勁揚2%-3%。
不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。
ABF需求強勁！這「載板大廠」去年獲利暴增31倍 放量7.6萬張噴漲停登量價王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數30日開盤小漲19.25點後，盤勢迅速轉弱翻黑，盤中一度收斂跌幅，但尾盤賣壓湧現，指數出現懸崖式下挫，終場大跌...
金融股淪投信提款機！「這4檔」慘遭出清8.1萬張 富邦金被連7週狠賣153億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤上週（1/26~1/30）收紅，加權指數來到32063.75點，週漲102.24點或0.32%。根據證交所公布之盤後籌碼動向，投信週賣...