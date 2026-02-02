光耀科疑涉掏空 賴憲政、黃世聰示警境外子公司內控風險

上櫃光學膜廠光耀科技轉手未滿兩年爆出前經營團隊疑涉掏空與不實請款，檢調單位已展開搜索並約談前董事長郭維斌等人，引發市場震盪。針對案情發展，財經專家賴憲政和黃世聰分別在電視節目指出，本案不僅是個案疑雲，更暴露公司重大資訊應真實充分揭露及境外子公司內控兩大結構性風險。

依照已經曝光的訊息顯示，光耀科的新團隊進駐後發現，中國子公司疑以幽靈廠商發票浮報檢測及人事費用，金額逾新台幣五千萬元，部分請款僅憑高層簽核即撥款，缺乏明細與驗證流程；另也查出多年未足額提繳員工社會保險，遭要求補繳與裁罰約人民幣六百餘萬元。

財經專家黃世聰在《57爆新聞》節目指出，若不實發票與虛列費用情節成立，已非單點舞弊，而是內控與治理系統性失靈；對上市櫃公司而言，費用核銷與關係人使用資源應有完整決議與揭露程序，否則即踩法律紅線，是否涉及背信亟待司法釐清。節目也提及，前高層疑以公司名義長期承租高價車輛供親屬使用，相關費用和用途如何通過內稽內控，也涉及公司治理等問題。

↑圖說：財經專家黃世聰在《57爆新聞》節目中指出，若不實發票與虛列費用情節成立，已非單點舞弊，而是內控與治理系統性失靈；對上市櫃公司而言，費用核銷與關係人使用資源應有完整決議與揭露程序，否則即踩公司治理紅線。節目也提及，前高層疑以公司名義長期承租高價車輛供親屬使用，相關費用未見完整揭露，是否涉及背信仍待司法釐清。（圖片來源：翻攝自東森節目《57爆新聞》）

資深市場分析師賴憲政在《關我什麼事》節目中則聚焦交易結構指出，光耀科原母公司光群雷射出售持股時，契約載明標的公司無隱匿負債、無重大違法情事；併購交易過程，相關重大資訊是否真實且充分揭露，金融監理機關應依職責查明。他並指出，境外子公司支付高層主管的薪酬與稅費義務常被低估，「若交易前未揭露，實質就是隱性負債，最後由接手方埋單」。

↑圖說：資深市場分析師賴憲政在《關我什麼事》節目中則聚焦交易結構指出，光耀科原母公司光群雷射出售持股時，契約載明標的公司無隱匿負債、無重大違法情事並附連帶保證；若後續查出與保證內容有重大落差，將牽動併購契約責任與求償基礎。他並指出，跨境子公司用工與稅費義務常被低估，「若交易前未揭露，實質就是隱性負債，最後由接手方埋單」。（圖片來源：翻攝自三立節目《關我什麼事》）

此案也凸顯：「中國大陸若有違法亂紀，將是台灣監理單位的漏洞，主管機關不易察覺」。現在被舉發了，難道調查局不管嗎？資本市場到底還有多少類似這樣的公司？投資人的權利到底在哪裡？

對相關指控，光群雷方面委請律師發函表示，公司與人員一向依法經營，外界部分說法屬片面指摘；相關當事人亦否認掏空不法，強調循司法程序自清。財經專家認為，本案後續發展值得關注的指標重點包括：併購的承諾義務、境外子公司揭露透明度，以及董事會與內控機制是否能及早防弊。

