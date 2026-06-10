光聖5月營收破17億元 創歷史新高

隨著台灣邁入超高齡社會，視力健康已成為影響長者生活品質的重要關鍵。然而，許多人常將視線模糊、閱讀吃力視為正常老化現象，卻可能忽略潛在的眼疾風險。 亞東醫院眼科主治醫師陳韻如提醒，若出現看東西變形、直線變彎曲，或視野中央出現黑影等情況，可能是「老年性黃斑部病變」的警訊，應及早就醫檢查。 視力模糊不只是老化，黃斑部病變常被忽略68歲王伯伯平時喜歡使用手機關心股市與與家人視訊，近幾個月卻發現手機文字與線條逐漸變形歪斜，看孫子時視野中央也出現灰影。 原本以為只是老花或度數不合，但在社區篩檢後確診為「濕性老年性黃斑部病變」，且眼底已出現出血與積水現象，所幸及早治療，避免視力進一步惡化。 黃斑部病變初期無痛，視力變化最容易被忽略陳韻如表示，黃斑部病變初期通常不痛不癢，症狀不明顯，因此容易被誤認為單純老化。 常見警訊包括：* 視線模糊* 影像扭曲變形* 閱讀困難* 視野中央出現黑影 若出現上述症狀，應儘早接受專業眼底檢查，以免延誤治療時機。 OCT檢查可早期發現病灶，掌握治療黃金期陳韻如指出，眼底光學斷層掃描（OCT）是診斷黃斑部病變的重要工具，屬於非侵入性檢查，可清楚呈現視網膜結構變化，如同高解析

常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言