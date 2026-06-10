光聖5月營收破17億元 創歷史新高
〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖(6442) 5月營收達17.25億元，月增94.7%、年增116%，改寫單月歷史新高；累計今年前五月營收53.17億元，年增34.24%。市場法人指出，光聖在訂單能見度高下，下半年較上半年佳，全年營運將較去年維持二位數成長。
市場法人指出，光聖受惠主要CSP客戶持續在美國擴建數據中心，營收走高，目前也接觸其他客戶，且送認證中，另外，泰國標案可望在年底取得。而除既有產品外，高規格的13824高芯數產品下半年將小量出貨，整體而言，下半年表現將較上半年佳。另外，轉投資合聖科技的光纖陣列(FAU)產品已送樣美系大廠認證，預計下半年小量試產，明年量產。
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