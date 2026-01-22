光聚晶電轉型首發重拳 收購造隆、勤曜搶攻能源基建版圖

光聚晶電（前身大宇資）更名後，董事會迅速決議收購兩家電氣工程商。（翻攝自臉書）

本月初甫由「大宇資訊」正式更名掛牌的光聚晶電，迅速啟動首波策略性佈局。光聚晶電董事會今（22）日通過決議，擬收購造隆電氣工程及勤曜電氣工程兩家公司。光聚晶電指出，收購標誌著集團朝向能源基礎建設與高附加價值工程服務轉型。

光聚晶電（前身大宇資）表示，本次擬併購的造隆與勤曜兩家電氣工程公司，均為擁有完整「甲級電力工程承裝」資質的老牌廠商，長期深耕於政府公共工程、市政建設及大型基礎設施專案。兩家公司在過去3年內，累計承攬的政府標案金額達35億元。

其中，造隆專注於變電、配電、管路及自動化電力系統，是台電供電工程與線路自動化的重要合作夥伴；勤曜則以多元電器承裝、配管與電纜工程為主。

光聚晶電指出，隨著台灣政府積極推動電網強韌化計畫、公共工程升級、再生能源併網與高耗能產業等，相關基礎建設需求加速增生。透過此次全資收購，光聚晶電將取得關鍵市場的入場券，提升在電力工程領域的能見度。

光聚晶電的前身「大宇資訊」，專注於電玩遊戲產業，曾開發出《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《大富翁》等膾炙人口的遊戲。集團近年來積極透過併購與投資，將版圖延伸至能源與半導體領域，意圖切入主流產業。

去年11月董事會決議將母公司更名為光聚晶電，並將原有的遊戲業務保留在子公司大宇資訊中運作。針對此次併購造隆與勤曜，光聚晶電表示，這將為集團帶來穩定且可預期的現金流動能。未來，光聚晶電計畫整合內部資源，將集團既有半導體與能源設備等業務，與新併購單位的工程服務相結合。

