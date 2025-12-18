「光腿神器」出事！？ 中國女穿上「胸悶、呼吸困難」送醫

近期在中國有一名女子因為穿的光腿神器太緊了，又長時間穿著，出現胸悶、呼吸困難的症狀。（示意圖／東森新聞）





天氣冷的時候，不少女生的穿搭必備就是光腿神器，因為不僅能顯瘦、修飾腿型，又能保暖，不過購買時得注意，舒適度很重要。近期在中國有一名女子，因為穿的光腿神器太緊了，又長時間穿著沒有脫掉，導致他雙腿不舒服之外，竟然還出現胸悶、呼吸困難的症狀。

真的假的，大街上妹子都在穿的光腿神器，如今竟然穿出狀況，中國有民眾買加厚款光腿神器，從下午穿到晚上，一開始只覺得有點勒，後來竟出現胸悶、呼吸困難，腿部發麻等症狀。

民眾：「太緊了，有一點像緊身褲，壓力褲一樣。」

民眾：「我覺得穿那個不舒服，所以我幾乎不會穿。」

民眾：「（不要太）緊當然也很重要啊，要舒服一點的，但因為那種通常都滿緊的。」

穿起來太緊又太勒。實際街訪，不少女生坦言，長時間穿確實有點不舒服，而中國這起送醫案例，醫師分析關鍵原因，就是因為太緊了。

民眾：「便宜不好的那種材料，可能穿太久會傷到皮膚吧。」

民眾：「如果是很熱的話，就會太貼，就會覺得（皮膚）有點癢癢的吧。」

不只太緊，部分劣質產品若材質不透氣，對過敏體質的人來說，穿久皮膚搔癢悶熱不適，通通找上門，醫師也提醒不是越緊越保暖，穿太久，下半身容易會受到壓迫。

心臟血管內科醫師林謂文：「像是靜脈曲張，或容易腳水腫的患者，穿著這種比較緊實，有點像彈性襪，會增加（影響）血液循環，像是靜脈回流。」

不過醫師也提到，就算穿到偏緊的款式，出現胸悶也很少見，推測中國這位民眾應該是個案，跟個人體質可能有關。但無論如何，美腿重要，健康更重要，買之前看評價、看材質，選擇適合自己的尺寸，別買太小，才能美得安心穿的放心。

