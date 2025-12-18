「光腿神器」穿到送急診！她胸悶、呼吸困難就醫 醫師曝真相示警

大陸中心／許智超報導

天氣寒冷時，不少女性會穿上「光腿神器」。（示意圖／翻攝自pixabay）

近期天氣轉冷，不少女性為了美觀，會穿上「光腿神器」，也就是緊身內搭褲襪。不過，中國卻有網友因長時間穿著過於貼身的內搭褲襪，出現身體不適的狀況，甚至最後被送進急診室，因此專家也提醒，民眾選購時應避免尺寸過小，且穿著時間不宜過長，一旦出現不適症狀，應立即更換或就醫評估。

綜合陸媒報導，中國一位網友小張為了參加重要場合，特別挑選加厚款的內搭褲襪，當天一路從下午穿到晚上，起初只感覺腿部有點緊繃，結果隨著時間過去，逐漸開始出現胸口不適、呼吸困難的症狀，甚至雙腿發麻，情況惡化後，便前往醫院就醫。

相關貼文曝光後，引發網友熱議，不少人也分享自身經驗，表示曾因穿了過緊的打底褲搭乘長途交通工具，結果下車時雙腳明顯腫脹，也有人說，冬天穿著光腿神器一整天，晚上脫下後腿部留下深深壓痕，久久未退。

針對光腿神器，中國中醫養生專家郝麗華說，市面上部分的光腿神器為了達到修飾效果，設計過度貼身，若長時間穿著恐壓迫腿部經絡、血管與淋巴系統，影響血液循環與代謝功能，容易出現酸脹、麻木等不適症狀。

郝麗華提到，如果布料透氣性不佳，加上局部悶熱潮濕，還可能增加皮膚發炎或感染風險，因此建議購買時避免選擇過小的尺寸，且穿著時間不宜過長，一旦出現不適症狀，應立即更換或就醫評估，勿勉強忍耐。

